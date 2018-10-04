Адвокат Сенцова заявил, что у режиссера развилась гипоксия

Адвокат Дмитрий Динзе, который представляет интересы украинского режиссера Олега Сенцова, заявил, что у его подзащитного развилась в колонии гипоксия.

Об этом передает Радио Свобода.

"По последним данным, у режиссера развилась гипоксия, связанная с недостаточностью обогащения кислородом внутренних органов и крови. В колонии намерены принудительно кормить Сенцова на случай резкого ухудшения состояния здоровья", - заявил юрист.

Ранее адвокат заявил, что у Сенцова развилась сердечная недостаточность и ревматизм.

28 сентября УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для планового обследования.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.