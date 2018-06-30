Адвокат Сенцова рассказал о состоянии украинского режиссера и двух прошениях о его помиловании

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что, по его информации, состояние Олега Сенцова сейчас стабильно, однако, по мнению врачей, кризис может наступить в любой момент.

"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что, как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состояния пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент", - заявил Динзе в эфире Громадського.

Адвокат также рассказал, что российским властям поступило два прошения о помиловании его подзащитного.

"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию довели (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали", - сказал он.

По словам Динзе, одно из этих прошений "местное", а еще одно поступило из Европы.

Напомним, 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где находится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

28 июня Денисова снова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где содержат украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее не пустили во второй раз.

Также сообщалось, что кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии, объехав уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, которая ждала перед воротами.

Москалькова после встречи с украинским режиссером Олегом Сенцов заявила, что состояние его здоровья "в целом удовлетворительное".

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии беспрепятственного доступа ко всем украинским политзаключенным, находящимся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии были подтверждены во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.

Олег Сенцов голодает уже 46 дней. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России.