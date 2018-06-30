Адвокат Сенцова рассказал о состоянии украинского режиссера и двух прошениях о его помиловании

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что, по его информации, состояние Олега Сенцова сейчас стабильно, однако, по мнению врачей, кризис может наступить в любой момент.
"В Facebook и вообще в интернете набирает обороты паника по поводу состояния Олега Сенцова. Но я могу сказать, что, как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состояния пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент", - заявил Динзе в эфире Громадського.
Адвокат также рассказал, что российским властям поступило два прошения о помиловании его подзащитного.
"По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию довели (на анонимных условиях, - ред.). Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали", - сказал он.
По словам Динзе, одно из этих прошений "местное", а еще одно поступило из Европы.
Напомним, 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в российскую колонию, где находится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.
28 июня Денисова снова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где содержат украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее не пустили во второй раз.
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Также сообщалось, что кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии, объехав уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, которая ждала перед воротами.
Москалькова после встречи с украинским режиссером Олегом Сенцов заявила, что состояние его здоровья "в целом удовлетворительное".
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии беспрепятственного доступа ко всем украинским политзаключенным, находящимся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии были подтверждены во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.
Олег Сенцов голодает уже 46 дней. Он требует освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России.
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