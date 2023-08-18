Адвокат семьи погибшего нацгвардейца принес 18 тыс. грн, которые прислала семья судьи Тандыра жене военного 18 августа, 12:43 Заседание Печерского райсуда Киева, 17 июля 2023 года (Фото:Суспільне)

Адвокат семьи погибшего в результате аварии на блокпоста нацгвардейца привез на заседание 18 тысяч гривен, которые жене военного после его гибели направила семья судьи Алексея Тандыра .

Об этом сообщила корреспондентка Общественного из зала суда, где началось заседание по делу смертельного ДТП.

По ее словам, адвокат Тандыра отказался брать деньги, после чего адвокат семьи погибшего нацгвардейца оставил их на столе.

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Ранее жена военного сообщила, что нашла на своем банковском счете анонимные переводы от семьи Тандыра, и заявила, что планирует вернуть деньги в ближайшее время.

Она рассказала, что на ее банковскую карту поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня на общую сумму — 18 тысяч гривен.

Она добавила, что хочет только заключения Тандыра, поскольку он разрушил жизнь ее семье.

В ночь на 26 мая Алексей Тандыр насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте в Киеве.

После задержания, по словам работников Госбюро расследований, судья отказался проходить осмотр на состояние опьянения в больнице.

Позже у него принудительно взяли биологические образцы .

27 мая Тандыра отправили под стражу без возможности внесения залога.

2 июня Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия .

10 июля пресс-служба ДБР сообщила, что Тандыр управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. По словам адвоката семьи Бондаренко, Тандыр пытался сфальсифицировать алкогольную экспертизу, поэтому вместо мочи сдал на анализ воду и слюну, но алкоголь нашли и там.