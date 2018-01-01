Адвокат рассказала о состоянии самого молодого украинского моряка, раненого в Керченском проливе Сегодня, 15:51 8 Цей матеріал також доступний українською Адвокат посетила Андрея Эйдера в московском СИЗО Фото ФАН/соцсети

Адвокат Александра Маркова 12 декабря посетила в московском СИЗО Матросская тишина самого молодого из украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе, - 18-летнего Андрея Эйдера.

У себя в Facebook она написала, что у Эйдера - осколочное ранение ног.

"Хромает... Приходит в себя, может передвигаться (и ему даже не нужны костыли, но хромает) и выглядит довольно бодро, не теряет чувства юмора. Правда, у Андрея сложно сгибается колено и один осколок из ноги еще не вытащили", - написала Маркова.

По ее словам, Андрей держится "очень достойно и мужественно, шутит, с прекрасным чувством юмора", а его семье "есть кем гордиться".

Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко были ранены, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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