Адвокат рассказал, когда Сенцов узнает о присуждении премии Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов пока не знает о присуждении ему премии имени Андрея Сахарова, процесс информирования может затянуться до двух недель, заявил его адвокат Дмитрий Динзе.

По словам защитника, украинец, незаконно удерживаемый в колонии строго режима на севере России, сможет узнать о премии только из письма от родственников или знакомых. В самом скором случае это может занять одну или две недели.

"С Олегом мы номинацию на премию не обсуждали. Но я надеюсь, что премия станет плюсом, который будет добавлен в общую копилку, которая и приведет к его освобождению", - сказал Динзе Настоящему Времени.

Адвокат Сенцова выразил надежду, что присуждение премии подтолкнет переговоры по обмену заключенными, которые сейчас "находятся в подвешенном состоянии, в тупике".

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Динзе добавил, что состояние Сенцова после отказа от голодовки "понемногу стабилизируется".

"Когда я последний раз его видел, Олег находился в плохом состоянии, но сейчас, по моим источникам, его состояние понемногу стабилизируется", - рассказал он.

Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.