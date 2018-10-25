Адвокат рассказал, когда Сенцов узнает о присуждении премии Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов пока не знает о присуждении ему премии имени Андрея Сахарова, процесс информирования может затянуться до двух недель, заявил его адвокат Дмитрий Динзе.
По словам защитника, украинец, незаконно удерживаемый в колонии строго режима на севере России, сможет узнать о премии только из письма от родственников или знакомых. В самом скором случае это может занять одну или две недели.
"С Олегом мы номинацию на премию не обсуждали. Но я надеюсь, что премия станет плюсом, который будет добавлен в общую копилку, которая и приведет к его освобождению", - сказал Динзе Настоящему Времени.
Адвокат Сенцова выразил надежду, что присуждение премии подтолкнет переговоры по обмену заключенными, которые сейчас "находятся в подвешенном состоянии, в тупике".
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Динзе добавил, что состояние Сенцова после отказа от голодовки "понемногу стабилизируется".
"Когда я последний раз его видел, Олег находился в плохом состоянии, но сейчас, по моим источникам, его состояние понемногу стабилизируется", - рассказал он.
Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии За свободу мысли имени Сахарова, учрежденной Европейским парламентом.
Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.
Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.
За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.
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