Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Питер Сантенелло
Как я спасся от боевиков
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад

Адвокат Полозов заявил, что захваченным РФ украинским морякам не дают конфиденциально общаться с консулами

Сегодня, 00:14
55
Цей матеріал також доступний українською

Полозов рассказал про условия пребывания украинских моряков в российском СИЗО

Фото: Николай Полозов via Twitter

Адвокат Николай Полозов, который защищает захваченных РФ украинских моряков, заявил, что им не дают конфиденциально общаться с украинскими консулами.

Пообщаться тет-а-тет с моряками имели возможность только их адвокаты, передает Радио Свобода.

"К сожалению, общение с консулами проходит не конфиденциально, оно идет на общих основаниях, и этот разговор контролируется. Но, тем не менее, морякам передали позицию их страны и рассказали, что за них борются", - заявил Полозов.

Он также сообщил, что все моряки, с которыми проводились следственные действия, признали себя военнопленными.

Напомним, капитан захваченного в плен в Керченском проливе судна Никополь Богдан Небылица сообщил российским следователям, что его нужно считать военнопленным.

Ранее командир буксира Яны Капу отказался давать показания.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек
Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

 

Теги:   Керченский пролив Николай Полозов Лефортово Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 20:53

article_img
Обнародованы официальное название Украинской православной церкви и титул предстоятеля

ТОП-3 мнений

Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
3210
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
2450
Олег Шама - фото
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
1536
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
13730
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
9170
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8273
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29020
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25135
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20707

Читайте также

IT-индустрия

Вчера, 18:04

article_img
Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - первая часть
Интересы

Вчера, 15:46

article_img
Вложили душу. Семь крутых детских игрушек от украинских производителей
События

Вчера, 13:13

article_img
Конфликт на троих, Украина в топе PornHub и ответы на главные вопросы. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться