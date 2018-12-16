Адвокат Полозов заявил, что захваченным РФ украинским морякам не дают конфиденциально общаться с консулами Сегодня, 00:14 55 Цей матеріал також доступний українською Полозов рассказал про условия пребывания украинских моряков в российском СИЗО Фото: Николай Полозов via Twitter

Адвокат Николай Полозов, который защищает захваченных РФ украинских моряков, заявил, что им не дают конфиденциально общаться с украинскими консулами.

Пообщаться тет-а-тет с моряками имели возможность только их адвокаты, передает Радио Свобода.

"К сожалению, общение с консулами проходит не конфиденциально, оно идет на общих основаниях, и этот разговор контролируется. Но, тем не менее, морякам передали позицию их страны и рассказали, что за них борются", - заявил Полозов.

Он также сообщил, что все моряки, с которыми проводились следственные действия, признали себя военнопленными.

Напомним, капитан захваченного в плен в Керченском проливе судна Никополь Богдан Небылица сообщил российским следователям, что его нужно считать военнопленным.

Ранее командир буксира Яны Капу отказался давать показания.

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Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.