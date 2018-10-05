Адвокат о состоянии Сенцова: у него отказывают почки и печень, началась ишемия сердца

Адвокат Дмитрий Динзе рассказал о критическом состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, из-за чего ему пригрозили принудительным питанием и он согласился прекратить голодовку.

По его словам, Сенцов подтвердил, что "у него начала распадаться печень", отказывают почки и началась ишемическая болезнь сердца из-за гипоксии.

"Почки уже были так забиты, что почти не функционируют, начались большие проблемы с желудком и кишечником. Ему делали УЗИ, оно показало, что у него началась ишемия сердца", - заявил Динзе в комментарии Настоящему времени.

Адвокат добавил, что решение о прекращении голодовки принято после того, как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России потребовали от Сенцова в течение недели прекратить голодовку, в противном случае "они бы из него сделали "овоща": приковали бы к кровати и начали принудительно кормить через трубку".

"Естественно, он не хотел прекращать голодовку, это вынужденная мера", - подчеркнул Динзе.

Напомним, что украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов заявил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

По словам Сенцова, за 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, но цель так и не достигнута.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.