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Адвокат: Бекиров около 12 часов ожидал заседания суда без еды и медпомощи

Сегодня, 05:08
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Адвокат: Бекиров около 12 часов ожидал заседания суда без еды и медпомощи - фото

Элеонора Бекирова via Facebook

Эдем Бекиров

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, более 12 часов провел в ожидании заседания суда без еды и медицинской помощи.

Об этом в коментарии Крым.Реалии сообщил адвокат политзаключенного Алексей Ладин.

По его словам, подконтрольный РФ Киевский райсуд Симферополя вынес отдельное постановление относительно ненадлежащего поведения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с Бекировым.

Отмечается, что судья Антон Цикуренко направил постановление в прокуратуру для проверки и реагирования на факт 12-часового ожидания.

«Суд выяснил, что Бекирова вывели из камеры в 7 утра и до позднего вечера у него ни крошки во рту не было. Это при том, что у него сахарный диабет и по рекомендации врача он должен принимать пищу каждые 3 часа. Последствия могут быть самые печальные — вплоть до диабетической комы», — подчеркнул Ладин.

Суд допросил начальника конвоя по этому поводу.

«Сотрудник ФСИН заявил, что сухпайок Бекирову не предусмотрен,"потому что возить недалеко», а по внутреннему приказу конвоир не имеет права передавать подсудимому ни продукты питания, ни воду, выданную туристической компанией", — говорится в сообщении.

Адвокат также рассказал, что в ходе заседания защита ходатайствовала о вызове скорой помощи.

«В ответ судья спросил Бекирова, нужна ли ему медицинская помощь. Но так как мой подзащитный ранее заявил, что намерен бойкотировать судебные заседания и не будет отвечать ни на какие вопросы, в скорой помощи судья ему отказал», — рассказал Ладин.

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Накануне, в четверг, 6 июня, подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя продлил на два месяца срок содержания в следственном изоляторе крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову.

Напомним, российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может «просто-напросто его убить». Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Политзаключенные Крым

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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