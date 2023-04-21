Задержан адвокат, который искал для РФ позиции HIMARS и минные поля на подступах к Киеву — СБУ

21 апреля, 16:31
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Перехват разговора агента РФ с информатором (Фото:скриншот видео / Служба безпеки України / YouTube)

Перехват разговора агента РФ с информатором (Фото:скриншот видео / Служба безпеки України / YouTube)

В Киевской области задержали адвоката, который собирал данные о РСЗО HIMARS и карты мирных полей для страны-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 21 апреля.

Российский агент до этого работал в прокуратуре, но не прошел аттестацию и был уволен в 2021 году. Спецслужба РФ завербовала его для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

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По данным СБУ, по указанию россиян мужчина пытался получить карты минных полей, созданных защитниками Украины на подступах к Киеву и в Черниговской области, а также в прифронтовых районах на Донбассе. Также вражеский агент разведывал возможные позиции HIMARS, расположение складов с боеприпасами и топливно-смазочными материалами. Он искал информаторов и предлагал им крупные суммы за передачу секретной информации.

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«Развединформация нужна была оккупантам для воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений», — рассказали в СБУ.

https://www.youtube.com/embed/4i_UYwgH64U

Следствие также установило, что адвокат организовал нелегальный выезд за границу украинцев призывного возраста. Он привлек к схеме нескольких сообщников, а те предлагали клиентам фальшивые «документы» для побега.

В СБУ заявили, что их сотрудники сработали на опережение и задержали адвоката, когда тот передавал имитационные координаты базирования HIMARS. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 УК Украины (госизмена в условиях военного положения). Расследование продолжается.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Уголовное дело Спецслужбы РФ Государственная измена Российские спецслужбы Подозрение Российская агентура Война России против Украины РСЗО HIMARS

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