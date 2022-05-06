Утверждают — на видео Адмирал Макаров. Турецкие СМИ показали кадры с горящим кораблем
Фрегат Адмирал Макаров (Фото:Ad Meskens / Wikimedia)
Турецкие СМИ опубликовали видео с горящим кораблем, который, по их данным, является российским фрегатом Адмирал Макаров.
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Кадры, предположительно, горящего Адмирала Макарова опубликовал турецкий канал TRT Haber.
Видео снималось с беспилотника. Запечатленный корабль напоминает фрегат Адмирал Макаров очертаниями, но из-за низкого качества видео нельзя подтвердить, что это точно он.
Официального подтверждения, что ВСУ подбили корабль, пока нет. При этом СМИ сообщают, что российский фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный 5 мая, однако пока остается на плаву.
13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну. Точно не известно, сколько членов экипажа на нем было и сколько из них погибли.
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