Утверждают — на видео Адмирал Макаров. Турецкие СМИ показали кадры с горящим кораблем

6 мая, 20:58
Цей матеріал також доступний українською
Фрегат Адмирал Макаров (Фото:Ad Meskens / Wikimedia)

Фрегат Адмирал Макаров (Фото:Ad Meskens / Wikimedia)

Турецкие СМИ опубликовали видео с горящим кораблем, который, по их данным, является российским фрегатом Адмирал Макаров.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Кадры, предположительно, горящего Адмирала Макарова опубликовал турецкий канал TRT Haber.

Видео снималось с беспилотника. Запечатленный корабль напоминает фрегат Адмирал Макаров очертаниями, но из-за низкого качества видео нельзя подтвердить, что это точно он.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/B4kugltibtM
Читайте также:

Фрегат Адмирал Макаров спустили на воду в 2015 году, поставили на вооружение ЧФ РФ — в 2017-м (Фото:Ad Meskens / Wikimedia) Обстреливал Украину ракетами Калибр. Главные факты о фрегате Адмирал Макаров — одном из новейших кораблей ЧФ РФ, который был подбит ВСУ

Официального подтверждения, что ВСУ подбили корабль, пока нет. При этом СМИ сообщают, что российский фрегат получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный 5 мая, однако пока остается на плаву.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну. Точно не известно, сколько членов экипажа на нем было и сколько из них погибли.

https://www.youtube.com/embed/Lz8XcXPagD0
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война в Украине Фрегат Адмирал Макаров

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X