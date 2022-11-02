У фрегата Адмирал Макаров, вероятно, поврежден правый борт: появились новые спутниковые снимки 2 ноября, 13:12 Появились спутниковые снимки фрегата Адмирал Макаров после атаки на ЧФ РФ в Севастополе (Фото:Benjamin Pittet/twitter.com)

Фрегат Черноморского флота РФ Адмирал Макаров находится в бухте под Севастополем вместе с еще одним судном того же класса, скрывая правый борт от съемки. Вероятно, он поврежден.



Об этом в Twitter сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питте и опубликовал новые спутниковые снимки.

«Спутниковые изображения, сделанные вчера в 05:35 и 11:06 UTC, показывают два фрегата класса Адмирал Григорович, которые сейчас дислоцируются в Черном море, пришвартованы в порту», — пишет он.

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Эксперты предполагают, что одним из этих фрегатов является действующий флагман ЧФ РФ Адмирал Макаров, а другой — корабль Адмирал Эссен.

По их словам, Адмирал Макаров пришвартован правым бортом к причалу, чтобы устранить с помощью ремонта имеющиеся повреждения и скрыть их от посторонних глаз.

29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Там придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.