Обстреливал Украину ракетами Калибр. Главные факты о фрегате Адмирал Макаров — одном из новейших кораблей ЧФ РФ, который был подбит ВСУ 6 мая, 13:45 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фрегат Адмирал Макаров спустили на воду в 2015 году, поставили на вооружение ЧФ РФ — в 2017-м (Фото:Ad Meskens / Wikimedia)

6 мая стало известно, что Вооруженным силам Украины удалось подбить ракетами Нептун еще один корабль Черноморского флота России — вероятно, фрегат Адмирал Макаров.

Война России против Украины — главные события 6 мая

По предварительной информации СМИ, российский фрегат Адмирал Макаров получил серьезные повреждения в районе острова Змеиный после удара из комплекса Нептун 5 мая, но пока остается на плаву. Официального подтверждения этих данных пока нет.

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НВ рассказывает главное, что об известно об этом корабле, на борту которого могло находиться до 180 человек.

Новейший фрегат проекта Буревестник

Фрегат Адмирал Макаров — самый новый из трех аналогичных кораблей проекта 11356Р Буревестник, состоящий на вооружении Черноморского флота РФ. Назван в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Макарова. Постоянное место дислокации — оккупированный Севастополь.

В отличие от уже затопленного крейсера Москва советских времен, построенного в Николаеве, фрегат Адмирал Макаров был заложен в 2012 году на судостроительном заводе Янтарь в Калининграде.

Его спустили на воду в сентябре 2015 года, затем несколько лет испытывали. В июле 2017 года фрегат принял участие в параде ко Дню Военно-морского флота РФ, а в декабре 2017-го официально был передан ВМФ России и встал в строй.

Всего на службе ЧФ РФ состоит три фрегата проекта 11356Р Буревестник, еще несколько таких кораблей Россия строит для ВМС Индии.

В кодификации НАТО корабли типа Буревестник имеют маркировку Krivak V. Это серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга (всего в ВМФ РФ четыре ранга кораблей, высшим является первый) с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны.

Основные характеристики фрегата

Водоизмещение — 3830 т ( стандартное), 4035 т ( полное)

стандартное), 4035 т полное) Длина — 124,8 м ( стандартное футбольное поле имеет 105 м в длину)

стандартное футбольное поле имеет 105 м в длину) Ширина — 15,2 м

Осадка — 4,2 м, наибольшая — 7,5 м

Двигатели — дизель-газотурбинная энергетическая установка

Скорость хода — от 14 узлов в экономичном режиме до 30 узлов ( полная скорость, около 55,5 км/ч)

полная скорость, около 55,5 км/ч) Дальность плавания — 4850 миль ( на скорости в 14 узлов)

на скорости в 14 узлов) Автономность плавания — 30 суток

Экипаж — 180 человек

Чем вооружен фрегат Адмирал Макаров

Радиолокационное вооружение — радиолокационные станции Фрегат-М2М и Позитив-М1.2, а также корабельная навигационная радиолокационная станция кругового обзора Вайгач-У

Радиоэлектронное вооружение — боевая информационно-управляющая система Требование-М или Сигма, корабельный комплекс радиоэлектронного подавления Смелый, радиолокационные системы управления стрельбой артиллерии и ракетным оружием Пума и Вымпел, система управления противолодочным оружием Пурга-11356, радиолокационный комплекс Гарпун-бал

Тактическое ударное вооружение — крылатые ракеты Калибр

Артиллерия — одна универсальная корабельная артустановка А190 Универсал ( 100 мм)

100 мм) Зенитная артиллерия — две корабельных автоматических артиллерийских установки калибром 30 мм АК-630М

Ракетное вооружение — универсальные пусковые установки на восемь крылатых ракет Калибр и Оникс ( первые теоретически способны поражать морские цели на дистанции 400 км, сухопутные — на 2000 км, а Ониксы относятся к классу сверхзвуковых противокорабельных ракет), а также восемь ракетных комплексов ПВО Игла-С или Верба.

первые теоретически способны поражать морские цели на дистанции 400 км, сухопутные — на 2000 км, а Ониксы относятся к классу сверхзвуковых противокорабельных ракет), а также восемь ракетных комплексов ПВО Игла-С или Верба. Авиационная группа — 1 вертолёт Ка-27ПЛ или Ка-31 в палубном ангаре, БПЛА Орлан-10

Корабль также оснащен противолодочным и минно-торпедным вооружением.

Участие в войне против Украины

С 2018 года фрегат Адмирал Макаров неоднократно выполнял «боевые задачи» в составе Оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море — участвовал в российской военной кампании в Сирии.

После начала российского вторжения в феврале 2022 года фрегат Адмирал Макаров обстреливал территорию Украины крылатыми ракетами Калибр. В Одесской ОВА неоднократно говорили, что российские корабли, оснащенные этими ракетами и дислоцированные в Черном море, несут постоянную угрозу украинской территории, в частности Одесской области.

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