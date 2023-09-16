Россияне тянули на буксирах фрегат Адмирал Макаров в гавань Севастополя — спутниковое фото

16 сентября, 12:55
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Фрегат Адмирал Макаров в Черном море (Фото:Planet/RFE/RL)

Фрегат Адмирал Макаров в Черном море (Фото:Planet/RFE/RL)

Россияне отбуксировали фрегат Адмирал Макаров в гавань оккупированного Севастополя. Российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковый снимок, который компания Planet сделала 15 сентября утром.

На снимке флагман Черноморского флота РФ тянут два буксира. По одной из версий, его перемещение может быть не связано с повреждениями и проводилось в рабочем режиме, пишут журналисты.

Видео дня

Planet/RFE/RL
Фото: Planet/RFE/RL
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Американский Институт изучения войны проанализировал кадры, которые задокументировали, как неизвестное количество надводных дронов нанесло удар как минимум по одному фрегату класса Григорович в Севастополе. Журналисты пришли к выводу, что это был Адмирал Макаров. Вскоре повреждения подтвердили спутниковые фото.

В августе стало известно, что корабль получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Севастополь Фрегат Адмирал Макаров

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