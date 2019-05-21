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Администрацию президента возглавит адвокат Зеленского и Коломойского — СМИ

Вчера, 16:39
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Администрацию президента возглавит адвокат Зеленского и Коломойского — СМИ - фото

Скриншот с видео Украинской правды

Сам Богдан ранее заявил, что главой АП Зеленского станет человек, «которому он доверяет»

Администрацию президента Украины Владимира Зеленского возглавит адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, передает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, соответствующий указ о назначении должен быть обнародован уже во вторник вечером, 21 мая.

Сам Богдан ранее заявлял, что Администрацию президента Зеленского возглавит «человек из ближайшего окружения».

«Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Однако, какое решение будет принято, я сообщить не могу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Стоит отметить, что ранее в команде Зеленского и вовсе скрывали связь с адвокатом Коломойского.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Теги:   Владимир Зеленский Андрей Богдан Администрация президента Украины

Спецтема   Зеленский — новый президент

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