США передадут 125 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины 19 января, 00:06 США помогут восстановить украинскую энергетическую систему (Фото:REUTERS/Go Nakamura)

Белый дом направит дополнительные 125 миллионов долларов на детали и другие материалы, необходимые для восстановления энергетической системы Украины.

Об этом сообщает Associated Press.

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что деньги будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и отопления Киева.

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Также за переданные деньги будут приобретены газовые турбины, трансформаторы и другое энергетическое оборудование.

125 миллионов долларов выделят в рамках дополнительного финансирования Украины, одобренного Конгрессом в декабре 2022 года.

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции — это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

