Администрация Байдена считает, что битва за Бахмут будет продолжаться — Reuters

4 января, 22:35
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Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Администрация президента США считает, что битва за Бахмут в Донецкой области будет продолжаться в ближайшем будущем, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

По его словам, битва за контроль над Бахмутом между Украиной и Россией будет продолжаться в ближайшем будущем.

Чиновник добавил, что исход сражений спрогнозировать сложно, поскольку войска РФ добились «постепенного прогресса».

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Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.

https://www.youtube.com/embed/K-iaMIo3J6M
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Джо Байден Бахмут

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