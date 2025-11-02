Раненым военным выдали первые партии адаптивной одежды

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Первые партии одежды получили военнослужащие, которые проходят лечение в госпиталях вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Медицинские учреждения в этих регионах имеют первоочередной приоритет.

В общем раненым уже поступили 50 000 предметов адаптивной одежды: майки, шорты, штаны и тому подобное.

Фото: Минобороны Украины

Среди особенностей адаптивной одежды расширенные штанины и рукава, текстильные застежки (липучки), дополнительная регулировка ширины. Благодаря этим элементам облегчается доступ к местам ранений, а военные чувствуют себя удобнее.

6 августа глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что травмы, полученные военными в плену, планируют приравнять к боевым.

9 октября Рада одобрила законопроект о выплатах военным, которые вернулись из плена и вынуждены лечиться. В течение всего периода они будут получать по 50 000 грн.