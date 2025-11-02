Раненым военным выдали первые партии адаптивной одежды

2 ноября, 11:51
Поделиться:
Раненым военным начали выдавать партии адаптивной одежды (Фото: Минобороны Украины)

Раненым военным начали выдавать партии адаптивной одежды (Фото: Минобороны Украины)

Раненым военным начали выдавать Пакеты раненого — специально разработанные предметы адаптивной одежды.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Первые партии одежды получили военнослужащие, которые проходят лечение в госпиталях вблизи районов ведения боевых действий в Сумской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Медицинские учреждения в этих регионах имеют первоочередной приоритет.

Реклама

В общем раненым уже поступили 50 000 предметов адаптивной одежды: майки, шорты, штаны и тому подобное.

Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины
Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины

Среди особенностей адаптивной одежды расширенные штанины и рукава, текстильные застежки (липучки), дополнительная регулировка ширины. Благодаря этим элементам облегчается доступ к местам ранений, а военные чувствуют себя удобнее.

6 августа глава Минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что травмы, полученные военными в плену, планируют приравнять к боевым.

9 октября Рада одобрила законопроект о выплатах военным, которые вернулись из плена и вынуждены лечиться. В течение всего периода они будут получать по 50 000 грн.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Ранения Минобороны Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies