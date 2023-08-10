Реабилитация и адаптация. Эксперт назвала главную проблему в возвращении военных к мирному труду 10 августа, 12:33 Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Скоро Украину ждет большой кризис человеческого капитала. На его фоне украинский бизнес должен активно приобщаться к «мирной» адаптации военных, вернувшихся с фронта.

Об этом рассказала в материале для NV Бизнес совладелица группы компаний Эпицентр Галина Герега.

Для адаптации ветеранов должна работать комплексная государственная программа

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«Еще один проблемный момент, с которым бизнес работает уже сегодня — адаптация военных, вернувшихся с фронта. Сейчас каждая компания нарабатывает собственные механизмы адаптации. Ищет специалистов, программы, психологическую реабилитацию. Когда закончится война, — а мы верим в то, что это будет скоро, — сотни тысяч военных вернутся и будут нуждаться в трудоустройстве. Но уже сегодня мы, к сожалению, констатируем, что им трудно возвращаться к своей „мирной“ работе и психологически, и физически», — рассказывает Галина Герега.

По мнению эксперта, посттравматический синдром проявляется через полгода мирной жизни, когда психика привыкает. И у бизнеса нет четкого понимания, что с этим делать.

«Здесь снова нужно говорить о комплексной государственной программе реабилитации и адаптации этих людей. Бизнес готов поддерживать и помогать работникам в возвращении к работе, но бизнес не обладает достаточной компетенцией, чтобы делать это самостоятельно», — заключает Галина Герега.

По ее словам, нужно откровенно признать, что до этого момента никто серьезно не задумывался над психологическими последствиями войны и их влиянием на экономику. Поэтому наша общая задача — уже начинать вести публичный диалог и нарабатывать план действий на уровне государства, бизнеса, общественных организаций и фондов.

Напомним, что уже по проекту єРобота ветераны и члены их семей получили 16 млн грн на открытие собственного дела.

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