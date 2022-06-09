О «взятии» Киева за три дня уже забыли. У Кадырова надеются, что война РФ против Украины закончится до конца года

9 июня, 15:18
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Адам Делимханов признал, что РФ так и не удалось выполнить поставленные задачи (Фото:grozny.tv)

Адам Делимханов признал, что РФ так и не удалось выполнить поставленные задачи (Фото:grozny.tv)

В окружении кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова, регулярно грозящего вот-вот захватить Украину, наконец-то осознали, что его фантазиям сбыться вряд ли суждено.

В связи с этим главари его так называемых TikTok-войск уже не исключают, что боевые действия продлятся как минимум до конца 2022 года.

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Свои надежды на этот счет высказал российской пропаганде депутат Госдумы РФ из Чечни Адам Делимханов.

Видео дня

«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет… Еще рано, на мой взгляд. Но я уверен, что всему этому придет конец», — заявил он, признав, что РФ на сегодняшний день так и не удалось выполнить поставленные задачи, в частности, по свержению украинского президента Владимира Зеленского.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Госдума Чечня Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Адам Делимханов Война России против Украины

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