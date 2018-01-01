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"Абсолютный бред": В одесской полиции опровергли информацию об избиении ультрас за патриотические лозунги

Сегодня, 13:40
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На футбольном матче в Одессе ультрас бросал дымовые шашки

Руслан Форостяк/Facebook

Советник руководителя ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк написал на своей странице в Facebook, что правоохранители не задерживали представителей ультрас за патриотические и националистические лозунги.

"Хочу отметить, что это абсолютный бред, понятно, что такими посланиями преследуются какие-то собственные амбиции или интересы, причем вредные для нашего государства, с соответствующими акцентами", - написал Форостяк.

Он подчеркнул, что во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к срыву матча и жалобам от других зрителей и администрации.

"Правоохранители не вмешивались и даже не заходили непосредственно на стадион. После матча было решено доставить одного человека в административном порядке в райотдел для составления админбумаг, но его коллеги пытались физически препятствовать патрульным полицейским, тактической группе выполнять свои обязанности, совершили злостное неповиновение и прибегли к физическому сопротивлению", - добавил советник руководителя одесской милиции.

Форостяк отметил, что задержание произошло из-за нападения на патрульных, а не из-за развернутого баннера.

Напомним, волонтер Роман Синицын ранее заявил, что в Одессе после футбольного матча Черноморец - Ворскла местная полиция применила силу, а затем задержала ультрас, которые развернули баннеры с надписями Кремль, покайся! и названиями украинских судов, захваченных Россией.

Теги:   Полиция Ультрас Футбол

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