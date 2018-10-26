Аброськин назвал самый криминальный город в Украине

Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что город Черкассы получил пальму первенства как самый криминальный город в Украине.
"Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины - самый криминальный город в стране", - заявил он на своей странице в Facebook.
По его словам, одной из причин, почему Черкассы опустились в рейтинге самых безопасных городов, является отсутствие программы Безопасный город. Эта программа предусматривает установление современных средств видеонаблюдения в общественных местах, на крупных инфраструктурных объектах для мониторинга, контроля и оперативного реагирования.
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Аброськин подчеркнул, что именно введение комплексной системы безопасности в Мариуполе Донецкой области позволило превратить близкий к фронту город в самый безопасный.
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