Сила весом 60 т. Специалист — о преимуществах и недостатках американского танка Abrams, который вскоре получит Украина 28 января, 08:37 Эксклюзив NV Соединенные Штаты планируют передать Украине более трех десятков модернизированных танков Abrams (Фото:Daniel Karmann / DPA via Reuters)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, размышляет над тонкостями использования американского танка Abrams в войне против России

25 января, после того, как Германия официально согласилась предоставить Украине танки Leopard 2 и заявила, что не будет препятствовать, если эту бронетехнику из собственных запасов будут передавать Киеву и другие страны, президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон передает Украине 31 танк Abrams и все необходимые запчасти к ним. Таким образом, после длительной полемики, Киев за один день получил беспрецедентную танковую поддержку со стороны Запада.

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О танках Abrams и их эффективности NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

— Известно, что США передают Украине 31 танк Abrams. Насколько это важный шаг в войне против РФ?

— Соединенные Штаты продемонстрировали, что они готовы поставлять Украине танки в достаточно сложных логистических условиях. Поскольку речь идет о последних модификациях Abrams, то их будут отправлять непосредственно из США. Логистически это довольно сложная задача. А самое важное, что Соединенные Штаты готовы сразу предоставить Украине не роту, а полноценный батальон танков.

Это также демонстрация поддержки Украины в политическом смысле. Демонстрация того, что, безусловно, Европа помогает Украине, и США в танковом вопросе также не остаются в стороне.

Таким образом, сегодня можно сказать, что Украина уже обоснованно может получить британское, немецкое, американское, а также, возможно, и французское танковое подразделение.

— По вашему мнению, решение передать Украине танки Abrams — больше политическое или это продиктовано реалиями войны?

— И то и другое. О политической стороне я уже объяснил. Что касается реалий войны, то сегодня Abrams — один из самых современных танков в мире с наибольшим опытом боевых действий. В своих модификациях и постоянных модернизациях он воплощал опыт противодействия разнообразным средствам поражения.

Но у него есть и минусы. Если рассматривать ситуацию в Украине, то, во-первых, у нас будут проблемы с логистикой. Во-вторых, полноценных ремонтных баз в Европе для этих танков нет. Если Leopard мы можем ремонтировать в Польше, то серьезные проблемы, например, с поврежденными Abrams или если у них выйдут из строя системы, требующие серьезного вмешательства, такой ремонт можно осуществить только в США. Поэтому опять же — вопрос логистики. Очень специфическое топливо, а также обеспечение необходимого количества боеприпасов — опять-таки логистика.

Есть еще некоторые минусы — его вес [более 60 т]. Хотя и британский танк Challenger не легкий. Но дело в том, что у каждого танка, кроме характеристик, которые все часто сравнивают — калибр, дальность поражения цели, запас хода по трассе и по бездорожью — есть более важные характеристики. Например, давление на грунт. Интересно, что Challenger 2, тоже тяжелый танк, по сравнению с Abrams имеет меньшее давление на грунт. А в Украине это очень важно. У нас почвы специфические и при определенных условиях бездорожье такое, что по нему невозможно пройти. Поэтому специфика использования Abrams будет заключаться в том, что не на каждом направлении и плацдарме можно будет использовать эту боевую машину.

— То есть, учитывая вес, вряд ли Abrams будут задействованы, как легкие танки, в стремительных танковых прорывах обороны врага? В таком случае, как эти танки могут применяться в войне против России?