Мощная противоснарядная защита. Чем известны американские танки Abrams M1, которые передадут Украине — инфографика NV 25 января, 18:42 Abrams M1 во время учений в Латвии, 2021 год (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

После достижения договоренности о поставках для ВСУ немецких танков Leopard, СМИ сообщили о намерении США передать Украине батальон Abrams M1 — основного боевого танка третьего поколения.



NV собрал главную информацию об этой машине в инфографике.

Танк назван в честь генерала Крейтона Абрамса, бывшего начальника штаба армии США. Изготовляется с 1981 года. Производитель — General Dynamics Land Systems.

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На вооружение поступали три версии M1 Abrams: M1, M1A1 и M1A2.

Инфографика: NV

Машина отличается мощной противоснарядной защитой. Этому способствует многослойная композитная броня из стали, керамики и кевлара, усиленная обедненным ураном. Возможна установка навесного комплекта защиты TUSK.

Имеет изолированный отсек боеприпасов. Предусмотрена газовая система тушения пожара в отсеке экипажа.

Башня с двумя шестиствольными пусковыми установками дымовых гранат для маскировки.

В версии M1 — 105-мм нарезная пушка M68A1, с боекомплектом из 55 снарядов. У более современных М1А1/М1А — 120-мм гладкоствольная пушка M256A1 с боекомплектом из 40 снарядов.

Пулемет M2HB калибром 12,7 мм, два 7,62-мм пулемета М240 (башенный и спаренный).

Танк обладает баллистической системой управления огнем. Лазерный дальномер и тепловизионный прибор встроены в основной прицел GPS-наводчика. Командир может вести огонь вместо наводчика.

Длина машины — 9,8 м, ширина — 3,7 м, высота — 2,9 м, вес — 57—61 т. Газотурбинный двигатель 1500 л.с. позволяет разгонять танк до 72 км/ч. Запас хода — 426 км.