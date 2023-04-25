Оккупанты в Крыму похитили правозащитника Джеппарова — Зеленский

25 апреля, 23:08
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Абдурешит Джеппаров (Фото:Pavel Krivosheev / krymr.org)

Абдурешит Джеппаров (Фото:Pavel Krivosheev / krymr.org)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 25 апреля, отреагировал на похищение российскими оккупантами крымскотатарского правозащитника Абдурешита Джеппарова в оккупированном Крыму.

Глава государства заявил, что российские оккупанты ворвались в дом Джеппарова, и сейчас его местонахождение неизвестно.

«Это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, всех наших людей. Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других регионах, оккупированных Россией», — сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что никто не может чувствовать себя в безопасности, пока агрессор не побежден.

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«Россия должна проиграть. Другой цели у мира быть не может. Ибо все остальное — это проигрыш жизни, это проигрыш права, это проигрыш собственному миру», — сказал он.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Абдурешит Джеппаров был задержан после обыска его дома в Белогорске в оккупированном Крыму. Российские силовики ворвались к нему утром 25 апреля, отобрали у всех, кто был в доме, телефоны, не дали вызвать адвоката и увезли правозащитника в неизвестном направлении.

Вечером 25 апреля издание Ґрати сообщило, что Джеппаров находится в «изоляторе» оккупантов в Симферополе, его обвиняют в «неповиновении полиции».

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В марте 2022 года правозащитник провел 15 суток под «админарестом» — оккупанты ложно обвинили его в «пропаганде нацистской символики». В 2014 году россияне похитили сына и племянника Джеппарова, где они сейчас, неизвестно. По словам Дмитрия Лубинца, в оккупированном Крыму и России удерживают 180 крымских политзаключенных.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Крымские татары Омбудсмен Политзаключенные Владимир Зеленский Оккупация Крыма Война России против Украины Дмитрий Лубинец Крымские политзаключенные

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