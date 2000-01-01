А потім прийшли «братья». Прем'єра циклу з чотирьох документальних фільмів про війну Росії проти України на НВ

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП)  та НВ представляють  документальні фільми з циклу А потім прийшли «братья».

Маріуполь. Невтрачена надія
Фільм - свідчення про війну Росії проти України від простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення. Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.
Допомогти
Втрачений дім
«Втрачений дім» розказує історії людей, чиї домівки було зруйновано російськими окупантами. Автори фільму об’їхали місця Київщини, в яких перебувала російська армія навесні 2022 року, — Бородянку, Бучу, Ірпінь, Макарів, Андріївку, Бабинці, Пилиповичи, Дмитрівку, Фасову — і зібрали історії людей та їхніх втрат, завданих війною.
Допомогти
HOPEBAHNHOF. Berlin. Вокзал надії
Документальний Фільм HOPEBAHNHOF. Berlin. Вокзал надії. досліджує тему українських біженців та європейських волонтерів.
Допомогти
Дев'ять життів
Дев'ять життів — це фільм про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих та зруйнованих квартир. Про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.
Допомогти

HOPEBAHNHOF. Berlin. Вокзал надії. Прем’єра документального фільму на НВ

Документальний фільм HOPEBAHNHOF. Berlin. Вокзал надії. досліджує тему українських біженців та європейських волонтерів.
Читати статтю

Втрачений дім. Прем’єра документального фільму на НВ

Документальний фільм Втрачений дім» розказує історії людей, чиї домівки було зруйновано російськими окупантами.
Читати статтю
Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП)

Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) створено у березні 2022 сімома досвідченими ТБ та кіно- продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України. Окрім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП знаходяться дев’ять документальних фільма та одна художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.

© ООО «ВИДАВНИЧІЙ ДІМ «МЕДІА-ДК». Всі права захищені. E-mail редакції:
E-mail редакції: news@nv.ua, відділ реклами: sales@nv.ua