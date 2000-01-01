А потім прийшли «братья». Прем'єра циклу з чотирьох документальних фільмів про війну Росії проти України на НВ

Фільм - свідчення про війну Росії проти України від простих людей, які прожили у Маріуполі перший місяць вторгнення. Фільм побудовано на щоденниках маріупольської журналістки Надії Сухорукової: вона нотувала те, що бачила навкруги себе у цей час.
«Втрачений дім» розказує історії людей, чиї домівки було зруйновано російськими окупантами. Автори фільму об’їхали місця Київщини, в яких перебувала російська армія навесні 2022 року, — Бородянку, Бучу, Ірпінь, Макарів, Андріївку, Бабинці, Пилиповичи, Дмитрівку, Фасову — і зібрали історії людей та їхніх втрат, завданих війною.
Дев'ять життів — це фільм про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих та зруйнованих квартир. Про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.
Об’єднання Українських Продюсерів (ОУП) створено у березні 2022 сімома досвідченими ТБ та кіно- продюсерами спеціально для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії проти України. Окрім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП знаходяться дев’ять документальних фільма та одна художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.