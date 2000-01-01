А потім прийшли «братья». Прем'єра циклу з чотирьох документальних фільмів про війну Росії проти України на НВ

Дев'ять життів — це фільм про волонтерів, які, ризикуючи власним життям, витягували тварин із палаючих та зруйнованих квартир. Про людей, які не поїхали, а залишилися рятувати тих, хто слабший і не може себе захистити. Про героїв, які відмовлялися залишати тварин у зоопарках та притулках навіть під час найзапекліших обстрілів.