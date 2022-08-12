98% украинцев верят в победу Украины в войне с Россией — опрос 12 августа, 03:39 Украинцы (Фото:REUTERS)

В победу Украины в войне с Россией верят 98% украинцев. А 91% одобряют действия президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой Рейтинг по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI) 27-28 июня.



Видео дня

Согласно обнародованным результатам опроса, 98% респондентов утвердительно ответили на вопрос, верят ли они, что Украина выиграет войну. 1% опрошенных ответили, что не верят и еще 1% затруднились с ответом.

Фото: iri.org

В предварительном опросе, проведенном в апреле, в победу Украины в войне верили 97%.

На вопрос, поддерживают ли они действия президента Владимира Зеленского, 59% ответили, что решительно поддерживают и 32% - скорее поддерживают. Таким образом, всего поддерживают действия президента 91% опрошенных. При этом решительно не одобряют их всего 2% респондентов, еще 5% - скорее не одобряют.

Фото: iri.org

Действия Вооруженных сил Украины полностью поддерживают 88% опрошенных, скорее поддерживают 10%. Таким образом, 98% украинцев одобряют действия армии.

В то же время, согласно опросу, в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в альянс, если бы референдум проводился сейчас. Это скачок на 13 процентных пунктов по сравнению с опросом, проведенным в апреле.

Фото: iri.org

Новый опрос также показывает, что подавляющее большинство украинцев не верят, что уступят территорию российским захватчикам. 64% считают, что Украина сохранит все территории от своих международно-признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% считают, что Украина вернет себе территорию, находившуюся под ее контролем до нападения России 24 февраля.

Фото: iri.org

На вопросы «На какие уступки вы лично готовы пойти, чтобы покончить с войной?» 40% ответили, что ни на какие. 29% считают, что Украина может заявить о нейтральном статусе и отказаться от вступления в НАТО. 8% ответили, что русский язык может быть признан вторым государственным. 6% считают, что Украина может признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами в пределах, которые были оккупированы до 24 февраля, а 5% готовы признать Крым частью России.

Фото: iri.org

Опрос проводился социологической группой Рейтинг по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института ( IRI) 27-28 июня на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей с помощью компьютерных телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.