19 июля бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал акт служебного расследования, предусматривавший снятие с должности командира 93-й ОМБр Холодный Яр Шамиля Круткова. Однако новый главком Михаил Драпатый приостановил увольнение и приказал военному вернуться к командованию бригадой.

Об этом сообщает издание Hromadske со ссылкой на трех собеседников в Силах обороны.

Журналисты отмечают, что в 93-й ОМБр, обороняющей Константиновское направление, с мая проводились проверки, инициированные Сырским.

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Издание пишет, что формальным основанием для увольнения Круткова стало то, что он своевременно не произвел ротацию бойцов подчиненного ему подразделения на позициях (согласно приказу бывшего главнокомандующего, бойцы не должны находиться на позициях более 60 дней).

Однако Драпатый приостановил процесс увольнения (после акта должен был последовать еще и приказ об увольнении) и велел командиру вернуться к службе.

В Генеральном штабе ВСУ накануне официально подтвердили восстановление Круткова в должности.

«В крутую бригаду вернули её крутого командира — Шамиля Круткова. Теперь человек снова на своём месте», — написал спикер Генштаба Дмитрий Лиховий.

В декабре 2024 года стало известно, что командиром 93-й ОМБр назначен 27-летний подполковник Шамиль Крутков. Он сменил на этом посту Павла Палису, который стал заместителем руководителя Офиса президента.

Шамиль Крутков родом из Львова. Он окончил Национальную академию сухопутных войск. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский наградил его медалью За военную службу Украине, а в 2022-м — орденом Богдана Хмельницкого III степени.