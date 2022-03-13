91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку

13 марта, 20:19
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91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку (Фото:Богдана Трофимюк / Facebook)

91-летняя связная УПА отдала платье, сшитое в сталинских лагерях, на маскировочную сетку (Фото:Богдана Трофимюк / Facebook)

Бывшая связная УПА из Ровенской области отдала свое платье, сшитое в сталинских лагерях, на изготовление маскировочной сетки на нужды украинских военных в войне с Россией.

Об этом рассказала в Facebook волонтер Богдана Трофимюк.

"Сейчас среди груды вещей, которые передают нам на ленты, девушки наткнулись на платье с запиской, прицепленной шпилькой. Принесли показать. Читаю записку и чувствую, что ни дышать, ни говорить не могу. Там написано: «Пусть маскировочная сетка оберегает от врагов… Слава Украине", – рассказала Трофимюк.

Обладательница переданного платья 91-летняя Любовь Погонюк. Она живет в Здолбунове Ровенской области, в 14 лет стала связной в УПА, а в 15 ее арестовали и после привычных для советских оккупантов допросов с пытками ее сослали в лагеря. Далее – 10 лет заключения, ссылка без права возвращаться домой. Платье она сшила в Магадане.

Волонтеры платье не порезали на маскировочную сетку. Оно уйдет в музей, как исторический экспонат.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2239575326195537&set=a.945647915588291&type=3&show_text=true&width=500
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Ровенская область УПА Война России против Украины Маскировочная сетка

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