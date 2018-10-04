Выдача тайн и сотрудничество с СБУ. Что рассказал журналист Марк Урбан о бывшем сотруднике ГРУ Скрипале

90 тыс. долларов за выдачу секретов России и сотрудничество с СБУ. Журналист ВВС Марк Урбан опубликовал подробности работы бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого пытались отравить в Солсбери. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Информация о деятельности разведчика содержится в книге Урбана Файлы Скрипаля. Журналист рассказал, что за время сотрудничества с британской разведкой россиянин заработал не более 90 тыс. долларов.

В 1992 году полковник ГРУ попросил об отставке, но ее не приняли, поскольку уйти из разведки до выхода на пенсию практически невозможно.

Пытаясь найти компромисс с отчаявшимся сотрудником, руководство ГРУ направило Скрипаля на службу в Испанию. Официальным прикрытием была должность в российском посольстве. А вот сотрудничать с британскими спецслужбами он начал примерно с 1996 года.

Подробности с Файлов Скрипаля

За годы сотрудничества с Ми-6 общая сумма гонорара Скрипаля вместе с бонусами должна была составлять примерно 70-90 тыс. долларов, говорится в книге Файлы Скрипаля Марка Урбана. Одна порция материалов стоила 3 ​​тыс. долларов. Информация передавалась двумя путями: либо при личной встрече с операторами Ми-6, или же через жену, когда она ехала в отпуск с дочерью в Испанию.

В СБУ не подтвердили и не опровергли факт контакта со Скрипалем

Скрипаль через нее передавал книгу якобы для знакомого. В такой книге содержались записи, сделанные невидимыми чернилами - смесью молока и лимонного сока. Хотя в обмен на эту книгу знакомый передавал пачку денег, сам Скрипаль утверждает, что его жена не знала, что передавала секретную информацию. Всего было совершено около 16 передач информации.

При этом журналист утверждает, что сейчас семья Скрипаля не находится в изоляции, а активно контактирует с внешним миром.

Сотрудничество с СБУ

В книге отмечается, что Сергей Скрипаль контактировал со Службой безопасности Украины. Он, вероятно, консультировал украинские спецслужбы по возможному поведению ГРУ на Востоке Украины. Сам Скрипаль никогда не упоминал о своих контактах с СБУ. Однако в Службе безопасности Украины не подтвердили и не опровергли факт контакта со Скрипалем.

Автор книги Марк Урбан отметил, что Скрипаль был легкой мишенью для российских спецслужб. Полковник ГРУ жил особо не скрываясь. Например, его адрес можно было найти в открытых источниках.

"Если задачей было найти предателей, послать сигнал всем остальным, то Сергей был для этого удобным. Его было легко найти. Я думаю, это существенно повлияло на выбор Скрипаля как цели. Дети Скрипаля - Юля и Саша - постоянно ездили в Россию. Можно предполагать, что их электронные письма и другие сообщения перехватывались. Значит можно было узнать много о том, как жил Скрипаль", - рассказал автор книги.

Как Урбан охарактеризовал Скрипаля

Сам Урбан охарактеризовал Скрипача, как русского националиста, который поддерживает действия Кремля. Бывший сотрудник ГРУ регулярно смотрел российский Первый канал и не верил, что российская армия ведет войну на Востоке Украины. Зато в самом Кремле о Скрипале высказываются не комплиментарно.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Скрипаля предателем и подонком. Отравление в Солсбери президент РФ назвал "шпионским скандалом" и сравнил шпионаж с проституцией, назвав его "важной профессией".