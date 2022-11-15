90% Тернопольской области осталось без света из-за обстрелов РФ

15 ноября, 19:21
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Из-за атак оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Из-за атак оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

90% Тернопольской области — без электропитания в результате ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Он отметил, что также могут возникнуть проблемы со связью.

"Подготовьте павербанки и другие источники питания", - посоветовал глава ОВА.

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Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.

Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.

Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Электроэнергия Тернопольская область Война России против Украины

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