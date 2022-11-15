90% Тернопольской области осталось без света из-за обстрелов РФ
Из-за атак оккупантов в Украине ввели аварийные отключения света (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)
90% Тернопольской области — без электропитания в результате ракетной атаки РФ по Украине.
Об этом сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
Он отметил, что также могут возникнуть проблемы со связью.
"Подготовьте павербанки и другие источники питания", - посоветовал глава ОВА.
Во вторник, 15 ноября, в Украине была объявлена масштабная тревога.
Силы ПВО сбили 70 из более 90 ракет, выпущенных по Украине.
Повреждения получили 15 объектов инфраструктуры.