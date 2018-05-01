90-летняя Нурие Биязова издала книгу о депортации крымских татар

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Нурие Биязова
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Нурие Биязова

Ветеран крымскотатарского национального движения Нурие Биязова, которой в этом году исполнилось 90 лет, издала автобиографическую книгу о депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Это исторический материал на основе личных воспоминаний. Текст сначала вышел в газете, а в этом году издана книга. Мне хочется, чтобы потомки знали обо всех испытаниях, выпавших на долю крымских татар в изгнании, чтобы помнили о лишениях и жертвах, которые понес наш народ вследствие депортации», – рассказала автор книги.

Книга под названием Отражение вышла тиражем 200 экземпляров.

Нурие Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. Из Крыма ее депортировали в Узбекистан 18 мая 1944 года. В 1989 году Биязова вернулась в Крым и присоединилась к крымскотатарскому национальному движению.

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День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма отмечается 18 мая каждого года. В этот день в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

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