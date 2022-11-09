День украинской письменности: семь фактов об окончательном провале русификации Украины из-за войны 9 ноября, 06:03 Сюжет Мурал на поврежденной обстрелом стене с надписью на украинском языке в освобожденном Купянске (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

9 ноября Украина отмечает День украинской письменности и языка — праздник развития государственного языка.

НВ напоминает о том, почему именно эту дату выбрали для праздника и рассказывает об окончательном провале политики русификации из-за войны России против Украины.

Почему День украинской письменности и языка отмечают сегодня?

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По календарю православных праздников 9 ноября - это день памяти Преподобного Нестора Летописца. Этот киевский летописец жил в конце XI - начале XII в., был монахом Киево-Печерского монастыря и значительно развил достижения творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Ему приписывают авторство Повести временных лет, уникального исторического источника того периода. Считается, что Нестор не только подробно описывал текущие события, но благодаря исследованию других манускриптов восстановил и прописал важные исторические вехи.

Именно Преподобного Нестора считали покровителем преподавателей, учеников, ученых, а затем и журналистов. В средневековой Украине к нему обращались родители с просьбой о помощи детям в учебе, его поддержку в постижении науки просили будущие богословы и духовники.

День украинской письменности и языка в Украине официально отмечают с 1997 года, когда приказ об установлении такого праздника издал президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом «важной роли украинского языка в консолидации украинского общества».

7 фактов о провале русификации в Украине из-за российского вторжения

1. Еще до начала российского вторжения на фоне признания Россией «независимости» «Л/ДНР» в соцсетях запустился флешмоб Я переходжу на українську. Свои мотивы украинцы объясняли тем, что не хотят иметь ничего общего с агрессором, а также не хотят быть "спасенными" из-за языка, на котором общаются.

Согласно опросу Социологической группы Рейтинг по состоянию на 19 марта 2022 года 83% украинцев считали, что украинский язык должен быть единственным государственным. На тот момент это мнение уже доминировало во всех возрастных и языковых группах.

Инфографика: ratinggroup.ua

Еще в сентябре 2021 года единственным государственным языком украинский хотели видеть 65% украинцев.

Русский язык вторым государственным до полномасштабного вторжения России хотели видеть 22% украинцев, а в марте 2022 года только 7%.

Еще 12% украинцев до полномасштабного вторжения страны-агрессора хотели, чтобы русский язык имел официальный статус в отдельных регионах, в марте 2022 года этот показатель упал до 8%.

К августу тенденция только усилилась — количество украинцев, желающих видеть украинский единственным государственным языком, возросло до 86%, тех, кто хочет, чтобы русский был вторым государственным языком, сократилось до 3%. В то же время количество тех, кто хотел бы, чтобы русский был официальным в отдельных регионах, возросло до 10%.

Инфографика: ratinggroup.ua

В апреле 2014 года аналогичное исследование Рейтинга показало другие цифры: тогда лишь 47% поддерживали украинский как единственный государственный, тогда как 23% предлагали предоставить русскому официальный статус, а 27% - сделать его вторым государственном языком.

2. Количество украинцев, которые общаются дома только на русском языке с начала полномасштабной войны, упало вдвое.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, проведенному 17-18 августа 2022 года, только на русском общаются дома 13% украинцев

В сентябре 2021 года на русском языке общались дома 27% украинцев, в декабре того же года – 26%.

В то же время, количество украинцев, которые общаются дома на украинском языке, выросло с 45% в сентябре 2021 года до 51% в августе 2022 года.

Инфографика: ratinggroup.ua

Количество украинцев, которые общаются дома и на русском, и на украинском за это же время возросло с 28% до 34%.

3. С начала полномасштабного вторжения России до мая 2022 года в полтора раза выросло количество украинцев, полностью поддерживающих использование украинского языка в сфере обслуживания — с 40,7% до 63,1%.

Об этом свидетельствует исследование Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива. За это же время количество противников этой нормы сократилось с 4,1% до 1,5%.

Инфографика: dif.org.ua

Интересно, что уровень поддержки обязательного обслуживания на украинском языке вырос за счет центральных регионов Украины. В феврале 2021 года полностью поддерживали эту норму 31,1% их жителей, а в мае 2022 года – уже 72,2%.

Инфографика: dif.org.ua

4. После начала полномасштабного вторжения РФ к августу 2022 года в разы упало количество потребителей российского контента.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы Рейтинг.

Если до войны часто смотрели российские сериалы 18% украинцев, после войны их доля упала до 2%. В то же время, ни разу российские сериалы до войны не смотрели 23% опрошенных, а за полгода до 17-18 августа — уже 68%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Похожа ситуация с музыкой российских исполнителей. Количество украинцев, которые ее часто слушали, упало с 27% до войны до 6% за полгода до 17-18 августа. А количество тех, кто вообще не слушает российскую музыку, одновременно возросло с 11 до 53%.

5. Война не повлекла за собой раскола по языковому признаку.

Согласно мартовскому опросу Социологической группы Рейтинг 67% украинцев считают, что между украиноязычными и русскоязычными гражданами Украины не существует никаких проблем.

Еще 19% считают, что языковая проблема существует, но не важна

Инфографика: ratinggroup.ua

Мнения, что языковая проблема серьезна и угрожает внутренней безопасности и миру в Украине придерживается только 12% опрошенных.

6. Война не изменила стабильную тенденцию роста числа украинцев, считающих родным языком украинский, и сокращение количества украинцев, считающих родным языком русский.

По данным Социологической группы Рейтинг, количество украинцев, считающих родным украинский язык, с июля 2012 года по март 2022 года выросло с 57 до 76%.

Инфографика: ratinggroup.ua

В то же время количество украинцев, считающих родным, русский язык сократилось с 42 до 20%.

7. Большинство украинцев поддерживают дерусификацию и декоммунизацию.

По данным опроса Фонда, Демократические инициативы им. Илька Кучерива, проведенного в октябре 2022 года, большинство украинцев поддерживают дерусификацию и декоммунизацию.

56,9% украинцев поддерживают переименование топонимов (улиц, площадей и т.п.), названия которых связаны с Российской Федерацией/Советским Союзом/Российской империей и ее деятелями. Еще 17,2% относятся к этому безразлично, а 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Инфографика: dif.org.ua

Отрицательно относятся к дерусификации и декоммунизации топонимов только 17,9% украинцев.

Наибольшее количество противников переименований топонимов – 42% – на юге Украины, однако даже там 27% людей его поддерживают. На востоке Украины поддерживают переименование топонимов 44% украинцев, тогда как против всего 24%.

Инфографика: dif.org.ua