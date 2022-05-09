75-й день войны — онлайн. Из-за боев эвакуация из Луганской области заблокирована, США, Канада и Британия ввели новые санкции против РФ 9 мая, 08:17 Цей матеріал також доступний українською Иван Лисун, 97-летний ветеран Второй мировой войны, возле своего дома в Золочеве (Харьковская область), разрушенного российской армией (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Понедельник, 9 мая — 75-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне, когда Украина и Европа отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне, Украину посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и супруга президента США Джилл Байден.

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Другие мировые лидеры напомнили, что Россия, ее пропаганда и преступления российской армии в Украине искажают правду о Второй мировой. «Когда Путин говорит о фашизме, о денацификации, он лжет. Это вероломное и циничное искажение истории. Приравнивание борьбы с национал-социализмом к его жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины является вероломным и циничным надругательством над историей», — заявил в частности президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

НВ следит за главными событиями нового дня войны: 9 мая онлайн

08:29 О чем заявит Путин на «параде победы» в Москве — версии The Guardian

Британская The Guardian в своем материале в преддверии 9 мая написала, что на сегодняшнем параде в Москве Владимир Путин может попытаться предложить россиянам новую «обертку» войны с Украиной.

«Драматические варианты включают в себя эскалацию путем официального объявления войны или всеобщей мобилизации — или же [возможна] деэскалация путем провозглашения победы. В качестве альтернативного варианта Путин может предложить своего рода „сандвич“, как выразился один из аналитиков — восхваление „победы“ российской армии и одновременно подготовка населения к ужасающему и болезненному конфликту в качестве статус-кво».

08:16 В российских соцсетях публикуют фото повесток, которые могут свидетельствовать о мобилизации в РФ

Официально в России ее пока не объявляли, там продолжают называть развязанную против Украины войну «спецоперацией».





07:50 На востоке ВСУ отразили шесть атак за сутки, сохраняется риск ракетных ударов по всей территории Украины

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за прошедшие сутки успешно отбиты шесть атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

Генштаб ВСУ также предупредил о сохранении «высокой вероятности нанесения ракетных ударов по всей территории Украины».

07:06 Оккупанты готовятся к наступлению на двух направлениях — Генштаб

Российские оккупационные войска готовят наступления на Изюмском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Сулиговка — Курулька.



На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.



06:55 Япония дала принципиальное согласие на эмбарго нефти из России

Япония согласна «в принципе» ввести эмбарго на импорт российской нефти в рамках решения Большой семерки по противодействию вторжению России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. По его словам, это было «трудным решением», поскольку Япония зависит от импорта большей части своих энергоресурсов.

06:00 Минфин США опубликовал новый список лиц и компаний из России, против которых введены санкции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) представил новый список против физических и юридических лиц, имеющих решающее значение для способности России вести войну против Украины.

05:56 ВСУ на юге уничтожили 51 захватчика и сорвали попытку вывести вражескую группу разведки

Вооруженные силы Украины 8 мая на южном направлении ликвидировали 51 российского захватчика и сорвали попытку врага вывести группу разведки.

Как сообщает Оперативное командование Юг, также противник потерял 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С, 2 БПЛА и вертолет.

05:27 Президент США Джо Байден по итогам видеоконференции лидеров стран Большой семерки заявил, что G7 будет продолжать усиливать «страдания Путина»

«Сегодня я говорил с лидерами стран Большой семерки и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина», — заявил Байден.

03:19 Британия ввела новые санкции против России и Беларуси

Великобритания объявила о введении новых санкций против России и Беларуси за агрессию против Украины.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, новый пакет санкций нацелен на торговлю размером в 2,1 миллиарда долларов для того, чтобы еще больше ослабить военную машину Путина.

02:50 Арестович допустил повторное наступление на Киев, Сумы и Чернигов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут повторно начать наступление по направлению к Киеву, Сумам и Чернигову.

Арестович подчеркнул, что оккупанты могут успеть перегруппироваться до того, как начнут действовать санкции и в Украину приедет оружие.

«Пакет военной помощи голосуется в мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение — это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идет. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами», — сообщил Арестович.

02:08 ВСУ сбили 10 воздушных целей России за сутки

Вооруженные силы Украины 8 мая сбили 10 воздушных целей РФ.

Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, за сутки уничтожены семь беспилотников и три крылатые ракеты.

01:03 Канада вводит новые санкции против РФ и отменяет все пошлины на товары из Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против России и ее граждан, компаний и олигархов.

Санкции будут введены против 40 россиян и пяти компаний, которые «способствовали вторжению в Украину».

Также первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Канада вслед за Британией и ЕС отменила на год все пошлины на украинские товары.

00:58 Россия проиграет, потому что зло всегда проигрывает — Зеленский

В своем видеообращении президент Украины заявил, что во время ходе саммита Большой семерки он почувствовал готовность мира помогать.

«Мы уже достигли исторического результата — для всего свободного мира понятно — именно Украина в этой войне является стороной добра», — добавил Зеленский.

«Россия проиграет, потому что зло всегда проигрывает», — резюмировал Зеленский.

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