«Ожидаю удара ножом в спину». Сегодня-завтра Россия панически хочет причинить нам зло из-за своих комплексов — Подоляк 8 мая, 08:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Репетиция парада к 9 мая. Москва, Россия (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российская Федерация панически Украине желает зла, поэтому 8 и 9 мая на территории нашей страны возможны провокации, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«Россия панически хочет какого-то нам зла причинить именно 8 или 9 мая, поэтому какие-то провокации вероятно будут. <...> Зачем? Военных успехов нет. Все заявления относительно того, что "мы поставим Украину на колени", не соответствуют действительности и не будут соответствовать действительности», — отметил Подоляк в эфире Радио НВ.

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В России, по его словам, постепенно понимают, что Украина – мощная страна, с которой воевать – это получить большие проблемы. У россиян они уже есть, а потому, по мнению советника главы ОП, у них появляются комплексы, которые нужно чем-то компенсировать:

«Этот комплекс, который у них сформировался (ненависти уже не исторической, а именно потому, что мы не стали на колени за три дня), требует какой-то компенсации. Они ведь воевать не умеют. <...> Возьмут ракеты и будут снова стрелять по нашим городам, но они это делают каждый день. Я не ожидаю чего-нибудь такого нетрадиционного, что может создать определенные панические настроения. Я ожидаю от россиян поведение классического россиянина – ударить ножом в спину».

Reuters сообщает, что российский диктатор Владимир Путин во время военного парада на Красной площади в Москве пришлет Западу предупреждение о «судном дне».

Впервые с 2010 года, в параде примет участие командный самолет Ил-80. Воздушное судно используется для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны.

Также 9 мая российский диктатор Владимир Путин может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции». Об этом ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ заявлял о планах РФ объявить о мобилизации 9 мая.

Кремль отрицает информацию как об официальном объявлении готовящейся Украине, так и о планах начать мобилизацию.

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