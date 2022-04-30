Во временно оккупированной Каховке коллаборационная «власть» готовит масштабное празднование 9 мая с водкой и кашей
Оккупанты готовятся к проведению парада на 9 мая в украинской Каховке (иллюстративное фото) (Фото:Суспільне.Херсон)
Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационная «власть», которую назначили российские военные, планирует масштабно отметить 9 мая.
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Об этом сообщает Каховская городская территориальная община.
«Нынешние нацисты планируют танцы с бубнами по поводу разгрома своих соплеменников — немецких нацистов», — говорится в сообщении.
Коллаборант из горсовета Каховки Павел Филипчук, которого захватчики назначили «мэром», анонсировал в городе парад, митинг и проход «бессмертного полка». По окончании «торжественного митинга» всем желающим обещают кашу и сто грамм.
Основная часть мероприятия состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.
Привлекли к организации и каховский музей, который должен предоставить соответствующие экспонаты и документы.На фоне информации о праздновании 9 мая во временно оккупированной Новой Каховке российские оккупанты восстанавливают памятник Ленину.
В Украине и во всем мире завершение Второй мировой войны отмечают 8 мая как День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. В России продолжают традицию советского режима праздновать 9 мая День Победы.
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