Во временно оккупированной Каховке коллаборационная «власть» готовит масштабное празднование 9 мая с водкой и кашей

30 апреля, 14:50
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Оккупанты готовятся к проведению парада на 9 мая в украинской Каховке (иллюстративное фото) (Фото:Суспільне.Херсон)

Оккупанты готовятся к проведению парада на 9 мая в украинской Каховке (иллюстративное фото) (Фото:Суспільне.Херсон)

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области коллаборационная «власть», которую назначили российские военные, планирует масштабно отметить 9 мая.

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Об этом сообщает Каховская городская территориальная община.

«Нынешние нацисты планируют танцы с бубнами по поводу разгрома своих соплеменников — немецких нацистов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Коллаборант из горсовета Каховки Павел Филипчук, которого захватчики назначили «мэром», анонсировал в городе парад, митинг и проход «бессмертного полка». По окончании «торжественного митинга» всем желающим обещают кашу и сто грамм.

Основная часть мероприятия состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.

Привлекли к организации и каховский музей, который должен предоставить соответствующие экспонаты и документы.

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На фоне информации о праздновании 9 мая во временно оккупированной Новой Каховке российские оккупанты восстанавливают памятник Ленину.

В Украине и во всем мире завершение Второй мировой войны отмечают 8 мая как День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. В России продолжают традицию советского режима праздновать 9 мая День Победы.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Херсонская область 9 мая День победы Парад Победы Каховка Война России против Украины

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