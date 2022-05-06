В МВД считают, что Путин 9 мая может объявить об аннексии временно захваченных территорий Украины 6 мая, 02:54 Цей матеріал також доступний українською Протестующие против войны России в Украине проходят мимо изображения диктатора Владимира Путина на антивоенной выставке у посольства России в Бухаресте. Румыния. 30 апреля 2022 года. (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

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В эфире всеукраинского марафона Денисенко заявил, что в течение последней недели российские оккупанты фактически не могут продвинуться ни на одном направлении и «ищут хоть какие-то возможности, чтобы зацепиться и попробовать показать свои „победы“». По его мнению, с этим и с истерией в Кремле связаны массированные ракетные удары по территории Украины в предыдущие дни.



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«В Кремле сейчас есть две партии: одна говорит, что надо на 9 мая заявить об аннексии Донецкой, Луганской, даже Херсонской областей и оккупированных территорий в Запорожской (ни одна из областей полностью не оккупирована, — ред.), вторая часть говорит, что, если будет аннексия, у России просто не будет шансов люфта для будущих переговорных процессов. Думаю, в ближайшие дни будет решаться, сделает ли Путин заявление», — предположил советник главы МВД.

Ранее посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер со ссылкой на данные американской разведки заявил, что к середине мая Россия попытается присоединить временно захваченные территории в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Издание Медуза со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, также писало о том, что боевики псевдореспублик «Л/ДНР» в середине мая могут провести «референдумы» о незаконном присоединении Донецкой и Луганской областей, частично оккупированных Россией. Источники Медузы утверждали, что в эти даты также может пройти псевдореферендум в частично захваченной Херсонской области о создании так называемой «ХНР», которая в будущем тоже может быть «присоединена» к России.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ заявил, что Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и западных чиновников писал, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции», как в России цинично называют полномасштабное вторжение в Украину.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты проведут псевдореферендумы на временно занятых ими территориях, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

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