9 мая оккупанты планируют стрелять в мирных жителей Мелитополя, которые выйдут на митинги — мэр 8 мая, 23:37 Цей матеріал також доступний українською Мелитопольцы регулярно выходят на митинги против оккупации (фото за 8 марта 2022 года) (Фото:Суспільне.Запорожье)

9 мая российские захватчики готовят в Мелитополе провокации и планируют вовлечь жителей города в процесс «победобесия», организовав празднование в этот день.

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Об этом сказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он предостерегает жителей о том, что оккупанты планируют обстрелы гражданских на митингах.

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«По информации силовых структур, ВСУ, они [российские оккупанты] планируют стрелять в мирных граждан, планируют разгонять митингующих — делать все для того, чтобы спровоцировать хаос и панику 9 мая», — сказал мэр.

По словам Федорова, после этого Россия будет обвинять в этом украинскую сторону, в частности, защитников Украины.

Глава Мелитополя сообщил жителям о том, что в городе будет действовать длительный комендантский час, который продлится с 8 по 10 мая. Его ввели для того, чтобы не дать возможность оккупантам сделать запланированные провокации.

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