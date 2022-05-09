«Карнавал на фоне канонады из Азовстали». Оккупанты завезли в Мариуполь людей из Донецка и Новоазовска для «празднования 9 мая» 9 мая, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пронесли по одной из улиц уничтоженного Мариуполя полотно в виде георгиевской ленты (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

В разрушенном Мариуполе оккупанты устроили «празднование 9 мая», а вместо «парада» провели «карнавал».

Война России против Украины — главные события 9 мая

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, для этого из оккупированных Новоазовска и Донецка завезли людей, преимущественно россиян.

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«Мариуполь. Парада нет, зато есть карнавал. 300 метров полосатой тряпки растащили на пр. Нахимов по дороге на площадь Воинов освободителей. Настоящий праздник чего там. Особенно на фоне канонады из Азовстали», — написал он в своем Telegram.

Оккупанты во главе с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным пронесли по одной из улиц города полотно в цветах георгиевской ленты.

«Для пронесения простыни привезли людей/волонтеров из Новоазовска и Донецка. Преимущественно россияне. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя. Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечены. Людей заманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов еды», — пояснил Андрющенко.

Он также показал, как оккупанты зажигают вечный огонь в Мариуполе напротив разрушенных российскими атаками домов.

«Мариуполь. 9 мая. Путлерюгенс в месте. Вечный огонь из самой Москвы — на месте. Оккупнаты на месте. Коллаборанты на месте. Единственное кого нет — мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому, что Мариуполь — это Украина, а не московия», — резюмировал он.

9 мая оккупанты также устроили «празднование» в захваченном Херсоне.

Что происходит в Мариуполе

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.

Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. В настоящее время они окружены на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.

Кроме украинских военных на заводе находились жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Российская сторона долгое время отказывалась открыть коридор для эвакуации гражданских. При поддержке ООН 1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежищах завода. 7 мая украинские власти сообщили, что с завода удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время последнего этапа эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданским покинуть территорию завода. По данным защитников Мариуполя, гражданские продолжают оставаться на территории завода.

4 мая войска РФ прорвались на территорию Азовстали, несмотря на заявления России, что завод решили осаждать, а не штурмовать. Между украинскими бойцами и оккупантами ведутся тяжелые бои.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.

Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию к ООН и лидерам стран мира с призывом спасти украинских и гражданских с завода Азовсталь, применив процедуру экстракции.



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