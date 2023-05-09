Начало новой традиции. Сегодня Украина впервые отмечает День Европы вместо Дня победы 9 мая, 00:12 Флаг Евросоюза (Фото:AndrzejRembowski / Pixabay)

9 мая 2023 Украина впервые отмечает День Европы вместо Дня победы.

Накануне о подписании соответствующего указа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», — сказал украинский президент в обращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

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Зеленский также подчеркнул, что подаст в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Рада закрепит новую модель — 8 мая — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая — День Европы — до конца месяца.

8 мая 1945 вступил в силу Акт о капитуляции Германии, подписанный накануне — 7 мая в 2:41 ночи по центральноевропейскому времени во французском городе Реймс.

С тех пор именно 8 мая в мире отмечают День Победы в Европе (V Day), ведь капитуляция Германии положила конец войне на континенте.

А с 2005 года мир отмечает 8−9 мая еще и как Дни памяти и примирения — в знак дани памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Украина присоединилась к этой традиции в 2015 году, когда президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Советский Союз и страны социалистического лагеря праздновали как День победы именно 9 мая из-за прихотей Москвы и исторических обстоятельств капитуляции Третьего Рейха после завершения Второй мировой войны в Европе.

