Ночная атака 9 мая. На юге сбили три ракеты, оккупанты целились в центральные области Украины — Гуменюк 9 мая, 09:31 Обломки ракеты в Киеве (Фото:t.me/mvs_ukraine)

Ночью, во вторник, 9 мая на юге сбили три российские ракеты, оккупанты преимущественно целились в центральные области Украины, сообщила глава пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Юг вместе со всей страной ощутил на себе вражескую атаку. Мы предупреждали, что вполне вероятна такая вражеская активность в привязке к «сакральным» датам, они не оставляют свое победоносие, — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, этой ночью враг в основном целился в центральную часть Украины.

«Они пытались направить ракеты и используя нашу зону ответственности. Три ракеты были сбиты именно в нашей зоне ответственности. В основном, они целились в центральную часть Украины», — сказала она.

Гуменюк предупредила, что враг будет продолжать терроризировать и направлять усилия, чтобы держать население в напряжении как минимум в течение сегодняшнего дня.

По ее словам, ночью были использованы не только ракеты воздушного базирования, но и ракеты морского базирования, которые долгое время держали наготове.

Гуменюк заявила, что с помощью предварительных обстрелов оккупанты пытались понять, как им обойти украинскую ПВО, но им это не удалось.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что 9 мая силы противовоздушной обороны уничтожили над Украиной 23 ракеты из 25.

