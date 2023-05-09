«Оружие тиранов». На парадах 9 мая Россия может готовить провокации против своего населения — Генштаб ВСУ 9 мая, 08:29 Российские военные на репетиции перед 9 мая в Москве (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают, что Россия может готовить провокации против своих граждан во время парадов во вторник, 9 мая.

Как заявили в Генштабе, страна-террорист планирует провести парады во многих городах, в том числе с участием детей. Там напомнили, что власти РФ «помешаны на сакральных датах» и неоднократно «уничтожали своих людей ради политических целей».

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«Провокации и ложь — извечное оружие тиранов и агрессоров. Вся суть войны, которую развязала россия против Украины, состоит в том, что мы — не они. Мы сражаемся на поле боя. Они же бомбардируют роддомы и вокзалы, где собираются гражданские люди. „Победобесие“ россии постоянно требует новых больших жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения», — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули: ВСУ действуют исключительно в рамках международного гуманитарного права, соблюдают правила и обычаи войны и не воюют против гражданских, в том числе детей.

Ранее о возможных провокациях российских спецслужб против населения РФ и Беларуси на 9 мая предупреждало Главное управление разведки.

Российские власти отменили парады на 9 мая в как минимум 21 городе, где они проходили в прошлом году, объясняя это в основном «соображениями безопасности». К диктатору Владимиру Путину в Кремль приедут главы шести стран —Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также Александр Лукашенко.

