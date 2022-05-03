«Будут применять тяжелую технику». На 9 мая оккупанты планируют усилить обстрел Луганщины — Гайдай

3 мая, 05:02
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Разрушенный обстрелами дом в Попасной, Луганская область (Фото:Попасная.City/Facebook)

Разрушенный обстрелами дом в Попасной, Луганская область (Фото:Попасная.City/Facebook)

9 мая российские оккупанты возможно нанесут по Луганской области массированные атаки.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время новостного эфира, опубликованного на его странице в Facebook.

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Таким образом оккупанты хоть как-то удовлетворят амбиции российского диктатора Путина ко Дню победы, отмечаемом ежегодно в Москве.

По его словам, россияне будут применять тяжелую технику, включая артиллерию, реактивные системы залпового огня, такие как «Град», «Смерч», а также использовать авиацию.

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«И будут просто бомбить, наносить массированные удары, попытаются уничтожить недоступную для них инфраструктуру Луганщины», — заметил руководитель региона.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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