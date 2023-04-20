Оккупационные «власти» Севастополя окончательно отказались от парада на 9 мая 20 апреля, 17:37 Российские военные в Москве 9 мая 2022 года (Фото:Shamil Zhumatov/File Photo/Reuters)

Так называемые «власти» временно оккупированного Севастополя окончательно решили не проводить военный парад в украинском городе на 9 мая.

Об этом сообщил так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

«Министерство обороны приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, поэтому все планы подготовки к этому мероприятию будут пересмотрены», — заявил Развожаев.

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При этом, по словам марионетки Кремля, в городе все же состоятся праздничные торжественные мероприятия, в том числе парады памяти возле домов, где живут ветераны войны.

Ранее стало известно, что в РФ традиционные парады отменили в Курске и Белгороде, которые расположены недалеко от границы с Украиной. Губернаторы объяснили это «текущей ситуацией с безопасностью» и тем, что боятся удара со стороны ВСУ.

Такое же решение ранее приняли оккупационные власти Крыма.

Разведка Минобороны Британии сообщала, что одной из причин отмены парадов на 9 мая в ряде городов России и в оккупированном Крыму могут быть колоссальные потери оккупационной армии РФ в Украине.

По данным Atlantic Council, Россия может отменять военные парады из-за нехватки военной техники, которая была ликвидирована в Украине.