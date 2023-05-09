«Вместе победим рашизм». На границе с Беларусью установили билборды в честь 9 мая и включали гимн Украины

9 мая, 15:38
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Билборд на границе Украины и Беларуси (Фото:Скриншот видео Белсат/Telegram)

Билборд на границе Украины и Беларуси (Фото:Скриншот видео Белсат/Telegram)

На границе Украины и Беларуси в честь 9 мая установили билборды с надписью: «Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм», а также включали украинский гимн для беларусских пограничников.

Об этом сообщает Белсат в Telegram.

Сообщается, что сегодня утром гимн включали на блокпостах Прикладники, Вычавка, Городище, Копище, Выступовичи и Переброды.

На установленных на границе билбордах белорусские пограничники могут видеть надпись: «Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм».


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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Госпогранслужба Украины Пограничник

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