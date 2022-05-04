Минобороны Украины ожидает провокаций со стороны войск РФ на 9 мая 4 мая, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Минобороны Украины ожидает провокаций или активизации обстрелов со стороны войск РФ на 9 мая.

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«Очевидно, им нужно достичь каких-то результатов к 9 мая. Но … РФ если не достигнет каких-то стратегических целей, а она их не достигла на сегодняшний день, она эти победы может придумать и показать по своему телевиденью. Для них в этом нет какой-то проблемы», — сказал спикер Минобороны Александр Мотузянык во время брифинга.

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Спикер подчеркнул, что до 9 мая «остается совсем немного времени».

«Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии», — подчеркнул Мотузяник.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предполагала, что Россия необязательно прибегнет к «символическим» атакам или действиям в отношении Украины именно 9 мая.

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