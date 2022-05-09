75-й день войны — онлайн. Зеленский обратился к украинцам с Крещатика, мир уличает Путина в надругательстве над историей Второй мировой 9 мая, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Иван Лисун, 97-летний ветеран Второй мировой войны, возле своего дома в Золочеве (Харьковская область), разрушенного российской армией (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Понедельник, 9 мая — 75-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне, когда Украина и Европа отметили День победы над нацизмом во Второй мировой войне, Украину посетили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и супруга президента США Джилл Байден.

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Другие мировые лидеры напомнили, что Россия, ее пропаганда и преступления российской армии в Украине искажают правду о Второй мировой. «Когда Путин говорит о фашизме, о денацификации, он лжет. Это вероломное и циничное искажение истории. Приравнивание борьбы с национал-социализмом к его жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины является вероломным и циничным надругательством над историей», — заявил в частности президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Схожее заявление озвучил 8 мая и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявив, что Путин похитил у ветеранов «гордую историю защиты их предков от безжалостного вторжения, победы над фашизмом, жертвования собой ради высшей цели».

НВ следит за главными событиями нового дня войны: 9 мая онлайн

10:01 В Москве начался «парад победы» на Красной площади, на нем присутствует российский диктатор Владимир Путин

В этом году на парад в Москву не приехал никто из мировых лидеров.

Воздушная часть парада в Москве отменена «из-за погоды», сообщили за несколько минут до начала парада российские госСМИ со ссылкой на Дмитрия Пескова.

09:54 Потери армии РФ в Украине достигли 25 650 человек



Новые данные утром 9 мая обнародовал Генштаб ВСУ, всего ликвидировано:

личного состава – около 25650 (+150) человек

танков ‒ 1145 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,

артиллерийских систем – 513 (+4) ед,

РСЗО - 185 (+6) ед,

средства ПВО - 87(+1) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,

кораблей /катеров/ - 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

Специальная техника – 41 (+2).

Крылатые ракеты – 94 (+2).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

09:50 «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей»: в России взломали плееры телевизоров Smart TV, видеохостинг Rutube недоступен из-за атаки хакеров

Ночью и утром 9 мая владельцы телевизоров Smart TV столкнулись с тем, что в описаниях телеканалов и программ появилась антивоенная надпись.

Кроме того, российский видеохостинг Rutube временно недоступен из-за атаки хакеров



09:41 Война с Украиной сведет на нет все экономические достижения РФ за 15 лет — G7

Из РФ уже ушло около 1000 компаний частного сектора. Война с Украиной сведет на нет экономические достижения России за последние 15 лет.

Об этом говорится в принятом в воскресенье заявлении стран G-7 по итогам саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским

09:22 В Мариуполе оккупанты возобновили штурм Азовстали

Об этом 9 мая сообщил Петр Анднрющенко, советник мэра Маруиполя. По его словам, после выезда эвакуационной колонны ООН за пределы Донецкой области оккупанты предприняли попытку прорыва через мост, который являлся воротами эвакуации.



09:10 «Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного» — Зеленский в обращении с Крещатика

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая. Он озвучил свое обращение на киевском Крещатике. Главные тезисы:

« Мы гордимся своими предками, которые в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. Мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить», — сказал он.

которые в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. Мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить», — сказал он. «Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом, чтобы слово „денацификация“ получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли тяжелый долгий путь, выгнали нацистов из Луганска и Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск, выгнали из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные города вдохновляют нас, дают веру, что мы точно прогоним оккупантов с собственной земли».



Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли тяжелый долгий путь, выгнали нацистов из Луганска и Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск, выгнали из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные города вдохновляют нас, дают веру, что мы точно прогоним оккупантов с собственной земли». « Это не война двух армий, это война двух мировоззрений. Мы свободные люди, которые идут своим путем. Мы никому не отдадим ни одного кусочка своей земли. Сегодня мы отмечаем победу над нацизмом и никому не отдадим ни кусочка своей истории».



Мы свободные люди, которые идут своим путем. Мы никому не отдадим ни одного кусочка своей земли. Сегодня мы отмечаем победу над нацизмом и никому не отдадим ни кусочка своей истории». « Мы бьемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибли более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы — победы Украины!»



08:58 Из-за вторжения РФ в Украине погибли 226 детей, 415 получили ранения — Офис генпрокурора

08:40 Министр обороны Британии приравнял фашизм и тиранию Путина к нацизму

Владимир Путин, его генералы и ближайшее политическое окружение «зеркалят фашизм» нацистской Германии из-за вторжения в Украину, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей речи 8 мая. По его словам, неспровоцированное и незаконное вторжение РФ в Украину, нападения россиян на невинных украинцев и их дома, масштабные зверства, в том числе умышленно совершенные, против женщин и детей, «затмевают память о прошлых жертвах и когда-то гордой мировой репутации России».



08:29 О чем заявит Путин на «параде победы» в Москве — версии The Guardian

Британская The Guardian в своем материале в преддверии 9 мая написала, что на сегодняшнем параде в Москве Владимир Путин может попытаться предложить россиянам новую «обертку» войны с Украиной.

«Драматические варианты включают в себя эскалацию путем официального объявления войны или всеобщей мобилизации — или же [возможна] деэскалация путем провозглашения победы. В качестве альтернативного варианта Путин может предложить своего рода „сандвич“, как выразился один из аналитиков — восхваление „победы“ российской армии и одновременно подготовка населения к ужасающему и болезненному конфликту в качестве статус-кво».

08:16 В российских соцсетях публикуют фото повесток, которые могут свидетельствовать о мобилизации в РФ

Официально в России ее пока не объявляли, там продолжают называть развязанную против Украины войну «спецоперацией».





07:50 На востоке ВСУ отразили шесть атак за сутки, сохраняется риск ракетных ударов по всей территории Украины

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за прошедшие сутки успешно отбиты шесть атак врага, уничтожены 20 танков, одна артиллерийская система, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника.

Генштаб ВСУ также предупредил о сохранении «высокой вероятности нанесения ракетных ударов по всей территории Украины».

07:06 Оккупанты готовятся к наступлению на двух направлениях — Генштаб

Российские оккупационные войска готовят наступления на Изюмском и Донецком направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Изюмском направлении враг подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии западного военного округа и 29-й, 35-й, 36-й армий, 68-го армейского корпуса восточного военного округа и воздушно-десантных войск. сосредотачивает на подготовке к продолжению наступления на направлениях Сулиговка — Новая Дмитровка и Сулиговка — Курулька.



На Донецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии основные усилия сосредоточил на попытке взятия под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к продолжению наступательных действий в направлениях на населенные пункты Северск, Славянск, Лисичанск и Авдеевку.



06:55 Япония дала принципиальное согласие на эмбарго нефти из России

Япония согласна «в принципе» ввести эмбарго на импорт российской нефти в рамках решения Большой семерки по противодействию вторжению России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. По его словам, это было «трудным решением», поскольку Япония зависит от импорта большей части своих энергоресурсов.

06:00 Минфин США опубликовал новый список лиц и компаний из России, против которых введены санкции

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) представил новый список против физических и юридических лиц, имеющих решающее значение для способности России вести войну против Украины.

05:56 ВСУ на юге уничтожили 51 захватчика и сорвали попытку вывести вражескую группу разведки

Вооруженные силы Украины 8 мая на южном направлении ликвидировали 51 российского захватчика и сорвали попытку врага вывести группу разведки.

Как сообщает Оперативное командование Юг, также противник потерял 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С, 2 БПЛА и вертолет.

05:27 Президент США Джо Байден по итогам видеоконференции лидеров стран Большой семерки заявил, что G7 будет продолжать усиливать «страдания Путина»

«Сегодня я говорил с лидерами стран Большой семерки и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина», — заявил Байден.

03:19 Британия ввела новые санкции против России и Беларуси

Великобритания объявила о введении новых санкций против России и Беларуси за агрессию против Украины.

Как сообщает пресс-служба британского правительства, новый пакет санкций нацелен на торговлю размером в 2,1 миллиарда долларов для того, чтобы еще больше ослабить военную машину Путина.

02:50 Арестович допустил повторное наступление на Киев, Сумы и Чернигов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут повторно начать наступление по направлению к Киеву, Сумам и Чернигову.

Арестович подчеркнул, что оккупанты могут успеть перегруппироваться до того, как начнут действовать санкции и в Украину приедет оружие.

«Пакет военной помощи голосуется в мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение — это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идет. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Все возможно такими темпами», — сообщил Арестович.

02:08 ВСУ сбили 10 воздушных целей России за сутки

Вооруженные силы Украины 8 мая сбили 10 воздушных целей РФ.

Как сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, за сутки уничтожены семь беспилотников и три крылатые ракеты.

01:03 Канада вводит новые санкции против РФ и отменяет все пошлины на товары из Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против России и ее граждан, компаний и олигархов.

Санкции будут введены против 40 россиян и пяти компаний, которые «способствовали вторжению в Украину».

Также первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Канада вслед за Британией и ЕС отменила на год все пошлины на украинские товары.

00:58 Россия проиграет, потому что зло всегда проигрывает — Зеленский

В своем видеообращении президент Украины заявил, что во время ходе саммита Большой семерки он почувствовал готовность мира помогать.

«Мы уже достигли исторического результата — для всего свободного мира понятно — именно Украина в этой войне является стороной добра», — добавил Зеленский.

«Россия проиграет, потому что зло всегда проигрывает», — резюмировал Зеленский.

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