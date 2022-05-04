«Разочаруем российскую армию». Замминистра обороны рассказала, чего ждут в ВСУ от России на 9 мая 4 мая, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Анна Маляр / Facebook)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предполагает, что Россия необязательно прибегнет к «символическим» атакам или действиям в отношении Украины именно 9 мая.

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Свое мнение она высказала в интервью НВ, отвечая на вопрос о том, чего лично ждет 9 мая со стороны РФ ввиду склонности России жить символическими датами.

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«У них были планы провести парад 9 мая в Киеве, мы уже разрушили эти планы и, думаю, на 9 мая разочаруем российскую армию по определенным направлениям еще больше», — отметила Маляр. Она также подтвердила, что у россиян «действительно есть этот „кагэбистский“ почерк, что они все под какие-то даты подстраивают».

«К тому же мы заметили, что они склонны консультироваться даже с представителями оккультного цеха», — отметила Маляр. Однако она напомнила, что за последние недели «это 9 мая уже превратили почти в мем». «Ммне лично кажется, что они используют другую стратегию, что их ответ нам поступит с определенным опозданием», — предположила заместитель министра обороны.

Однако Украина будет стоять на своем, заверила она. «Возможно, вы уже в интернете видели записи песни Этот день победы, записанной так, что в конце звучит „день победы Украины“. Таким способом мы также передаем российской армии привет, уже информационно», — подчеркнула Маляр.

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