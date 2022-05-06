Циничное «победобесие». РФ отрицает планы провести «парад» 9 мая в Мариуполе, но продолжает готовиться к «торжествам» — что об этом известно 6 мая, 16:57 Сюжет Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе практически не осталось неповрежденных зданий, погибли десятки людей (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

«Парад» 9 мая либо любые другие формы празднования «Дня победы» в Мариуполе могут стать для властей РФ одним из способов продемонстрировать «завоевания» российской армии за два с половиной месяца полномасштабной войны с Украиной. Хотя после разглашения подготовки к циничному действу Москва стала отрицать намерение его провести.

Война России против Украины — главные события 6 мая

В течение последних недель мэрия Мариуполя и украинская разведка рассказывали о том, какую пропагандистскую картинку готовят власти РФ к 9 мая в разрушенном до основания городе, где из-за атак российской армии, вероятно, погибли более 20 тыс. человек. Хотя глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уже несколько раз заявлял о взятии Мариуполя, оккупанты все еще пытаются штурмовать украинских защитников на заводе Азовсталь, хотя там же находятся сотни раненых и гражданских лиц.

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НВ рассказывает, что известно о подготовке оккупантов к 9 мая в Мариуполе на этом фоне.

«Парад» военнопленных

6 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Кремль готовится провести в Мариуполе «парад военнопленных» — фактически повторяя «спектакль» восьмилетней давности в Донецке. Тогда 24 августа 2014 года оккупанты провели по улицам оккупированного города около полусотни пленных бойцов сил АТО, толпа коллаборантов освистывала их, оскорбляла и забрасывала мусором.

Теперь же, по информации Подоляка, Россия готовится провести аналогичный фарс в Мариуполе 9 мая и облачить в украинскую военную форму даже гражданских лиц, чтобы визуально увеличить численность «военнопленных».

«Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления не имеют срока давности», — заверил Подоляк.

Данные о вероятности проведения такого парада стали появляться несколько недель назад. Еще 13 апреля советник градоначальника Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты планируют провести здесь «карнавал победы» на 9 мая. Тогда же он отмечал, что «назначенный» оккупантами псевдомэр Константин Иващенко «получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада на 9 мая».

«Подготовительный» приезд в Мариуполь пропагандиста Соловьева и новых кураторов Кремля по Донбассу

4 мая Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило информацию о том, что Москва готовит «торжества» в Мариуполе к 9 мая. По данным украинских разведчиков, именно для этого в разрушенный город приезжал Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ. Недавно сообщалось, что именно он якобы сменил Дмитрия Козака в роли нового кремлевского куратора ОРДЛО. По данным украинского ГУР, главной задачей визита Кириенко в Мариуполь была именно подготовка «торжественных мероприятий» 9 мая.

5 мая Андрющенко опубликовал фото российского чиновника в Мариуполе, уточнив, что в поездке его сопровождал зампред Совета Федерации Андрей Турчак — секретарь генерального совета Единой России и еще один куратор «интеграции» Мариуполя в состав РФ. Оба появились на крайне странной церемонии — открытии памятника "бабушке" с советским флагом, которую российская пропаганда сделала символом якобы приветственного отношения украинцев к войскам РФ.

Украинская разведка также рассказала, что в Мариуполе недаром побывал пропагандист Владимир Соловьев. «Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о „радости“ местных жителей от встречи с оккупантами. Для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин», — рассказали в ГУР Миноборны. При этом, по данным украинских разведчиков, в самом Донецке Россия в этом году не планирует масштабно праздновать 9 мая либо имитировать там военный парад. Подготовительные работы по этим вопросам в ОРДЛО не проводились

«Поэтому Мариуполь, по планам рашистов, должен стать центром „торжеств“. С этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных русских боеприпасов», — сообщили в ГУР.

Спешная расчистка центра города « за еду»

По данным Мариупольского горсовета, попытки такой «уборки» центральных районов города оккупанты осуществляют, привлекая к ней уцелевших местных жителей. При этом работать их вынуждают за еду, сообщал Петр Андрющенко.

6 мая он также показал кадры расчистки нескольких главных улиц лежащего в руинах города, в частности проспекта Мира и проспекта Металлургов. На них видно, что для разбора завалов в Мариуполь доставили спецтехнику МЧС России, тогда как «ручную работу и вытягивание трупов из-под завалов возложили на мариупольцев», уточнил советник мэра города.

Ранее Андрющенко также показывал фото и видео попыток привести в порядок другие центральные объекты в городе, отмечая что за эти работы местным жителям предложена единственная оплата — продукты питания, в которых по-прежнему крайне нуждается Мариуполь.

Подготовка советских мемориалов и раздача атрибутики

Заметной частью пропагандистских усилий по превращению почти уничтоженного Мариуполя в часть "русского мира" накануне 9 мая стала подготовка советских мемориалов и соответствующей символике к этой дате.

По информации мэрии Мариуполя, 5 мая людям в городе массово раздавали георгиевские ленты. А за предыдущие дни «привели в порядок» все памятники советского периода. Среди них Андрющенко назвал «так называемые „кулаки“ с вечным огнем», где восстановили таблички Жертвам фашизма на русском языке, а также памятник комсомольцам и коммунистам в Приморском районе. «То есть сакральные места для шабаша „победобесия“ готовы. На фоне уничтоженного города и голодных людей это выглядит циничным праздником на костях», — заключил советник мэра города.

«Широкого празднования» не будет? Что заявили власти РФ и боевики « ДНР» о параде в Мариуполе

После того, как украинская сторона озвучила все эти подробности, планы о проведении парада в Мариуполе пришлось комментировать Кремлю и его марионеткам в «ДНР».

Так, глава оккупационной «администрации» Донецка Денис Пушилин заявил, что «никаких парадов на 9 мая» на подконтрольной терриористам «ДНР» территории якобы «не планируется». Такое решение он объяснил «соображениями безопасности». В духе российской пропаганды Пушилин также заявил заявив, что «парад Победы состоится только после полного освобождения ДНР от националистов».

Кроме того, 6 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «парад Победы» на 9 мая в Мариуполе в нынешнем году провести невозможно. При этом он уточнил, что подразумевает официальные «торжества».

"Там [в Мариуполе] наверняка будут россияне, и немало россиян будет 9 мая. Но о какой-то официальной делегации мне неизвестно. Говорилось же уже, что в этом году, конечно же, невозможно это по понятным причинам. Но время придет, и там будет широкое празднование", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, направят ли делегацию РФ 9 мая в Мариуполь.



«Я не могу сказать со стороны военных, есть ли какие-то планы, но мой коллега (первый замглавы администрации президента РФ Сергей) Кириенко там был, и он отвечал на эти вопросы», — добавил Песков, комментируя планы проведения «парада Победы» в Мариуполе.

Российское госагентство РИА Новости уточнило, что ранее первый Сергей Кириенко заявлял, что ни парад, ни шествие Бессмертного полка в этом году в Донецке и Луганске провести невозможно, «но это время скоро придет».

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