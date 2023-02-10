Есть погибшая и раненые. За сутки оккупанты 54 раза обстреляли Херсонщину, под огонь попали жилые кварталы

10 февраля, 10:20
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Разрушены дома в Херсонской области (Фото:Херсонская ОГА/Telegram)

Разрушены дома в Херсонской области (Фото:Херсонская ОГА/Telegram)

За минувшие сутки, 9 февраля, российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, минометов, РСЗО, танков и беспилотников. В результате обстрелов погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Как отмечается, армия РФ нанесла 18 ударов по Херсону. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы города.

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Российская армия продолжает постоянно обстреливать Херсонщину. 8 февраля в области погибли три человека, еще четыре жителя получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — 15-летний подросток.

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Теги:   Обстрел Херсонская область

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