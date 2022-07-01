Цена мира. Большинство украинцев поддерживают полное возвращение оккупированных территорий с Донбассом и Крымом — опрос 1 июля, 16:57 Украинцы не заинтересованы отдавать землю за мир, показал опрос Национального демократического института (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, который проводился 2−11 мая.

Опрос показал, что 89% украинцев считают единственным приемлемым сценарием прекращения войны возвращение Украиной территории, которую она контролировала до 2014 года, включительно с Донбассом и Крымом (73% ответили, что такой вариант полностью приемлем, 16% - скорее приемлем), 7% с этим не согласны (4% - вариант скорее неприемлем, 3% - совсем неприемлем).



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Фото: kiis.com.ua

66% респондентов считают возвращение территории, подконтрольной Украине до 2022 года, не включая Крым и ОРДЛО, недостаточной ценой за установление мира (42% ответили, что это совсем неприемлемо, 24% - скорее неприемлемо). Для 16% опрошенных такой вариант скорее приемлем, для 10% - полностью приемлем.

Также для 81% опрошенных неприемлем сценарий, согласно которому Украина претендует только на ту территорию, которая подконтрольна ей сейчас (65% сказали, что это совсем неприемлемо, 16% - скорее неприемлемо). Допускают такой вариант 13% респондентов (для 7% это скорее приемлемо, для 6% - полностью приемлемо).

Фото: kiis.com.ua

Общенациональное исследование разработал и провел Национальный демократический институт в Украине, полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии 2−11 мая 2022 года путем метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI) с 2500 завершенных интервью.

Опрос репрезентативен для взрослого населения, которое сейчас живет в Украине и пользуется мобильными. Из исследования исключили территории, которые были неподконтрольны украинским властям до 24 февраля 2022 года. Средняя погрешность для национальной выборки — не выше +/- 3%.

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